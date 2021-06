Arcigay Genova, cambia il direttivo: Federico Orecchia è il nuovo presidente

Genova. Nuovo direttivo per Arcigay Genova. Per il prossimo triennio presidente sarà Federico Orecchia, 31 anni, infermiere, da tempo impegnato in associazione con particolare attenzione alle attività formative rivolte a gruppi, scuole, associazioni e aziende.

Federico Pontillo, studente universitario, giornalista freelance, operatore dello sportello migranti di Arcigay Genova assumerà il ruolo di vicepresidente.

Il consiglio direttivo sarà composto inoltre da Claudio Tosi, Domenico Lazzaro, Olmo Ciarlo e Massimo Vianello.

“Età, storie e vissuti differenti che costruiranno il prossimo futuro di Arcigay Genova insieme a voi”, ha annunciato il neo-presidente Federico Orecchia ricordando i tanti servizi alla persona attivi: assistenza legale e accoglienza migranti LGBTIQ+, formazione interna ed esterna, gruppo salute, cultura ed eventi, gruppo giovani under 28.

Presenti fra gli altri all’assemblea Gabriele Piazzoni, segretario generale Arcigay che ha rappresentato la rete nazionale, che si esprime sul nostro territorio proprio attraverso l’azione e i progetti del comitato territoriale di Genova.

Lucia Tringali ha rappresentato La Casa nel Parco E.T.S. con la quale Arcigay collabora dall’apertura della nuova sede in via del Lagaccio 92R. Le due associazioni si impegnano per la promozione dell’accoglienza e della valorizzazione del quartiere e del territorio.

Sheeba Servetto ha portato i saluti e la rappresentanza del coordinamento Pari Opportunità di Uil Liguria, con la quale Arcigay Genova ha recentemente stipulato un protocollo d’intesa ritrovando obiettivi e scopi comuni nell’attenzione alle pari opportunità e alla tutela dei lavoratori e delle lavoratrici.

Insieme a loro abbiamo ricordato le tante collaborazioni attive con associazioni, gruppi e persone del nostro territorio con le quali collaboriamo quotidianamente e per la realizzazione di progetti per la tutela delle persone e per la promozione dei diritti.

Un nuovo inizio, quindi, per il percorso dell’Associazione, nel solco dell’attività svolta sino a oggi e nel potenziale di questo periodo di riapertura. La ripresa delle attività dopo le limitazioni dettate dalla pandemia ci proiettano con entusiasmo nel prossimo futuro. Non si sono mai fermati i progetti e i bandi a cui abbiamo aderito con impegno e mettendo in campo risorse e professionalità.

Tra gli eventi l’atteso compleanno di Arcigay Genova nel suo ventesimo compleanno a ottobre 2022. Il prossimo anno sarà ricco di eventi e commemorazioni, tra cui ricordiamo anche quelli legati ai cinquant’anni dalle manifestazioni di Sanremo 1972, la Stonewall italiana che inaugurò la nascita del movimento Lgbtiq+ nel nostro Paese.

In attesa di rendere viva e vitale la sede di via del Lagaccio con “una forte attenzione al territorio, la nostra presenza cambierà il quartiere e la città, così come il quartiere e la città ci inviteranno al cambiamento” il presidente e tutto il neo eletto consiglio direttivo invia un saluto e un ringraziamento alle socie e ai soci.