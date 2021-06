App Amt, da oggi estesa ai trasporti provinciali e con un nuove notifiche sui servizi

Genova. Dopo la fusione di Amt e Atp novità anche per la App dedicata agli utenti del trasporto pubblico. Nell’ambito dell’integrazione dei due ambiti geografici, urbano e provinciale, la tappa di oggi segna un’ulteriore estensione dei servizi offerti ai cittadini dall’azienda unica del trasporto pubblico di Genova e della Città metropolitana. Due le importanti novità che partono con il rilascio della nuova versione.

La prima riguarda la forte attenzione al territorio che oggi si concretizza con la presentazione di una nuova sezione dedicata al trasporto provinciale suddivisa in quattro macro voci: cerca fermate, percorsi, rivendite e orari completi.

Obiettivo di questo incremento di informazioni è estendere a tutti i cittadini dell’area metropolitana e a tutti i Comuni serviti, la possibilità di avere AMT sempre a portata di mano, facilitando l’utilizzo dei diversi servizi che l’azienda offre. Con la nuova APP è possibile visualizzare le fermate e consultare i relativi transiti programmati, sia utilizzando la geolocalizzazione sia inserendo l’indirizzo desiderato. È possibile consultare lo sviluppo di un percorso e scoprire come raggiungere la propria destinazione utilizzando il trasporto provinciale. È poi possibile consultare le rivendite che si trovano nell’area vasta del territorio metropolitano, semplificando così il reperimento dei titoli di viaggio.

Infine, dalla APP è possibile accedere direttamente all’orario competo di tutti i gruppi di linee che operano in ambito provinciale. Il prossimo passo sarà l’ulteriore incremento ed estensione delle informazioni consultabili da APP, grazie al potenziale tecnologico offerto dal sistema di monitoraggio che già contraddistingue il trasporto urbano genovese e che permette la consultazione dei transiti dei bus in tempo reale.

Proprio grazie alla tecnologia e allo sviluppo di forme di comunicazione innovative, sempre più orientate alla completezza e alla semplificazione, la seconda novità presentata oggi riguarda le notifiche sui servizi.

Utilizzando le potenzialità offerte dal sistema di gestione eventi collegato direttamente al Centro operativo di AMT, il cliente può scegliere nelle impostazioni della APP di essere avvisato su variazioni al servizio programmato con una serie di notifiche tematiche.

Il sistema, attivo con l’aggiornamento della APP; permette al cliente di ricevere informazioni su: metropolitana, Navebus, Ferrovia Genova Casella, impianti verticali, vale a dire ascensori e funicolari, e le linee bus collinari dell’area urbana genovese.

Questi servizi, che ad oggi sono utilizzabili con l’attivazione di specifici SMS, diventano completamente integrati nella APP permettendo massima facilità d’uso in base alle proprie abitudini e necessità di spostamento.

Così il cliente che, ad esempio, utilizza soprattutto la metropolitana per spostarsi in città, scegliendo di attivare le notifiche relative a questo servizio sarà avvisato in tempo reale su variazioni o criticità della rete così da poter valutare, in pochissimo tempo, eventuali soluzioni alternative per il proprio viaggio.

Vi è poi la voce notifiche generiche, attivandola, i passeggeri riceveranno notizie utili sul servizio in generale, comprese novità, iniziative e progetti.

“La mobilità del futuro è centrata sull’informazione e l’APP è, e sarà, sempre più strumento centrale e fondamentale della relazione con i clienti – sottolinea Marco Beltrami, presidente di AMT – Informazioni, pagamenti, notizie dell’ultima ora sono contenuti che rendono la APP il complemento fondamentale di un servizio di trasporto di qualità”.

“Il riconoscimento della sua utilità è dimostrato dagli oltre 40.000 genovesi che già la utilizzano tutti i giorni. Lavoriamo per arricchirla costantemente di nuove funzionalità e servizi; oggi presentiamo importanti arricchimenti per il servizio provinciale e un sistema di notifiche che migliora ancora la facilità di viaggio e la vicinanza con i nostri clienti”, conclude.