Anche a Genova torna il rito del caffè al banco: “Tutta un’altra cosa, ora si riparte davvero”

Genova. Inutile raccontarsela: più della miscela, più dell’aroma, più delle sostanze in grado di risvegliare il sistema nervoso il caffè in Italia è soprattutto un rito sociale. Una liturgia precisa e consolidata che stamattina, dopo quasi cinque mesi di divieto, si è potuta nuovamente celebrare sul suo altare: il bancone del bar. Da oggi, infatti, bar e ristoranti possono tornare a somministrare cibo e bevande all’interno dei locali, rispettando tutte le norme anti-contagio.

“Piano piano speriamo di ricominciare con la vita normale, avere un contatto coi clienti, fare due chiacchere – sorride il barista del Gallese in via San Vincenzo -. Non ci lamentiamo, la vaschetta è piena di tazzine, vuol dire che si ricomincia”. La differenza qui si sente perché è uno dei tanti esercizi che non hanno avuto la possibilità di installare un dehors. Certo, non sono mancati i clienti affezionati: “Prima si andava a bere fuori, ma adesso ritroviamo un po’ di umanità – raccontano tre avventori -. E poi la tazzina di ceramica è un’altra cosa”.

Al Barchile di via Galata, angolo piazza Colombo, si parla di Genoa, Inter e Centofanti. Chiacchiere da bar impossibili da espletare nell’epoca dell’asporto o del servizio obbligato al tavolo. “Finalmente si torna alla normalità, era l’ora, la gente non ne poteva più – si sfoga il gestore -. C’è molta differenza nel rapporto con la gente, prima i clienti entravano e scappavano, ora possiamo fare due discorsi. La prima giornata è andata bene, sicuramente meglio di prima”. Dall’altra parte del bancone c’è chi si gusta la sua tazzina: “Non mi sembra neanche vero”.

La riapertura a ridosso del 2 giugno non è di grande aiuto. “Peccato partire con un ponte, però bene comunque, la gente è contenta, speriamo che duri – racconta il barista del Maca di via Fiume -. In generale ovviamente si lavora meglio così, ci sono più tavoli, più spazio, e tante persone preferiscono consumare all’interno”. Anche il cliente annuisce: “È un’altra vita, stamattina ho riassaporato la porcellana anziché la plastica”.

“Per noi è veramente un ritorno alla normalità – conferma Marina Porotto, presidente dei giovani di Fipe Liguria ed esercente di piazza delle Erbe -. Ora torna a lavorare anche il 50% di pubblici esercizi che non riuscivano a lavorare perché non avevano tavoli esterni. E anche chi aveva il dehors ha lavorato male perché ha avuto l’incognita del meteo e non è riuscito nemmeno a programmare le prenotazioni. Adesso aspettiamo la zona bianca e incrociamo le dita”.