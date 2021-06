Amt, da questo weekend torna la navetta tra Moneglia e il parcheggio della Secca

Genova. Turismo, eventi e spostamenti tipici della stagione: nel levante e nel suo entroterra l’azienda di trasporto pubblico Amt (ex Atp) predispone da questo fine settimana alcuni servizi speciali e modifiche alla circolazione di alcune linee.

TIGULLIO ORIENTALE

Da domani, sabato 5 giugno, navetta gratuita a Moneglia nei week end di giugno

A partire da domani, sabato 5 giugno, tutti i sabati e le domeniche di giugno, sarà attivo il servizio di collegamento gratuito tra il parcheggio La Secca, il lungomare e il centro di Moneglia. Gli orari sono consultabili sul sito AMT nella sezione Rete e Orari/Servizio provinciale/ Linee bus provinciali/Tigullio Orientale.

TIGULLIO CENTRALE

Variazioni alla linea 15 per la fiera di Ferrada

Domenica 6 giugno, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione “Fiera di Ferrada”, le fermate della linea 15 lungo via Colombo saranno temporaneamente sospese. Le corse transiteranno, in entrambe le direzioni, in viale De Gasperi dove sono state ubicate le fermate provvisorie.

Lavori stradali a Chiavari da lunedì 7 giugno

Dalle ore 8:30 di lunedì 7 giugno sarà vietato il transito in via Piacenza a Chiavari in entrambe le direzioni, pertanto le linee bus subiranno le seguenti modifiche:

le linee provenienti da Carasco, giunte all’altezza di piazza Sanfront, svolteranno a sinistra per viale Kasman e corso Dante dove riprenderanno il normale percorso;

le linee in direzione Carasco, giunte all’altezza di piazza Cavour, proseguiranno per corso Dante, viale Kasman e piazza Sanfront dove riprenderanno il normale percorso.

Lungo il tragitto alternativo verranno posizionate le fermate provvisorie.

TIGULLIO OCCIDENTALE

Camogli: variazioni al percorso della linea 73

A partire da lunedì 7 giugno, a seguito di lavori in via Ruffini a Camogli, la linea 73 Recco, Camogli FS, Santa Margherita Ligure, subirà le seguenti modifiche:

tutte le corse da Recco partiranno 15 minuti dopo l’orario previsto e transiteranno lungo l’Aurelia per raggiungere Ruta;

tutte le partenze da Santa Margherita Ligure, una volta giunte a Ruta, proseguiranno lungo l’Aurelia in direzione Recco;

verrà istituito un servizio navetta per le coincidenze a Ruta da e per Camogli Fs.