Ambiente: da Porto Alegre al G8 di Genova, quale percorso per il futuro: in programma l’iniziativa di Legambiente

Genova. Tra le numerose iniziative che si terranno in città in occasione del ventennale del G8, in programma anche quella promossa da Legambiente, “Ambiente: da Porto Alegre al G8 di Genova, quale percorso per il futuro”, e organizzata per martedì 20 luglio in Via Caffa 3/5b, sede storica di Legambiente, che nei giorni del luglio 2001 fu sede del Genoa Legal Forum.

«Il G8 del 2001 è stato seguito da Legambiente e preparato a tutti i livelli associativi. La partecipazione dei soci è stata ampia e il 21 luglio 2001 nonostante le difficoltà a raggiungere la nostra città molti circoli e regionali parteciparono alla tesissima manifestazione conclusiva – commentano dal direttivo di Legambiente Liguria – Un’esperienza, forte e traumatica, un evento collettivo che abbiamo vissuto e di cui ancora portiamo le tracce nella memoria. Nella nostra sede lavorarono gli avvocati del Genoa Legal Forum da qui tanti volontari e iscritti seguirono le vicende di quanto accadde in quei tragici giorni, da qui riprenderemo il confronto e oggi come allora la nostra sede sarà aperta e accoglierà chi vorrà seguire l’iniziativa».

L’iniziativa vedrà la partecipazione di: Maurizio Gubbiotti, assemblea delegati Legambiente; Stefano Bigliazzi, Co Presidente Centri Azione Giuridica Legambiente; Stefano Sarti, Vice Presidente Legambiente. A seguire ci saranno interventi in presenza e tramite collegamento online di rappresentanti locali, nazionali ed internazionali.