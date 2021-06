Albero cade in autostrada e provoca tamponamento in A7: due bimbi portati al Gaslini

Aggiornamento ore 19.50 – Il traffico è ripreso sulla tratta interessata dall’incidente, e le code sono in smaltimeto

Genova. A causa di un incidente occorso poco dopo il casello di Bolzaneto, il traffico sulla A7 è completamento bloccato in direzione Genova sulla tratta compresa fino al bivio con la A12. Secondo le prime testimonianze a causare il tamponamento sarebbe stata la caduta di un albero sulla carreggiata, che ha colpito un furgone. Due bambini sarebbero rimasti feriti, e quindi trasportati in codice giallo al Gaslini di Genova, mentre nessun graffio per gli altri occupanti delle macchine coinvolte.

Pesanti ripercussioni sul traffico con code di diversi chilometri in aumento. Nel frattempo anche sulla A10 la situazione sta peggiorando con l’intensificarsi del traffico: tra Spotorno e Genova sono segnalati almeno 7 chilometri di code.

Disagi anche per chi viaggi in A12, direzione Genova, dovuti al traffico intenso: risolto l’incidente tra Nervi e Recco, il traffico scorre rallentato fino al bivio con la A7.