Al via martedì sera il Festival di Nervi: si inizia con il Sogno di una notte di mezza estate

Genova. La musica e il balletto ritornano a fiorire al Nervi Music Ballet Festival 2021, in scena nella spettacolare cornice dei Parchi di Nervi da martedì 29 giugno a lunedì 2 agosto 2021.

Sei nuove produzioni del Teatro Carlo Felice in prima esecuzione assoluta e due prime italiane, un progetto artistico ambizioso, dal nuovo naming e branding internazionale, e dall’emozionante veste grafica consacrano la nuova edizione della manifestazione, a 67 anni dalla nascita del Festival Internazionale del Balletto di Nervi.

Il Nervi Music Ballet Festival è dedicato alla memoria di Carla Fracci, che al Festival Internazionale del Balletto di Nervi debuttò nel 1957.

Martedì 29 giugno, dunque, la prima assoluta: “Sogno di una notte di mezza estate” di Felix Mendelssohn – Bartholdy. Regia di Allex Aguilera da un’idea di Davide Livermore.

Poi si prosegue con teatro, comicità, musica: tra i protagonisti che si alterneranno sul palco Antonello Venditti, Max Gazzé, Levante, Maurizio Lastrico e ancora Alice (che canta Battiato) e Stefano Bollani.

Promosso dal Comune di Genova con il patrocinio della Regione Liguria, il Nervi Music Ballet Festival 2021 è organizzato dalla Fondazione Teatro Carlo Felice, in collaborazione con il MIC e con un bouquet d’istituzioni culturali comprensivo delle realtà di performing arts più rappresentative sul territorio cittadino: il Teatro Nazionale di Genova, la Fondazione Emanuele Luzzati -Teatro della Tosse, il Politeama Genovese. La manifestazione è realizzata grazie al supporto del main partner Iren, dell’official sponsor e food partner Esselunga, del premium sponsor Banca Passadore. ll vettore ufficiale è Trenitalia. Partner ambientale AMIU, Technical sponsor AMT, Aster. Media Partner Rai Liguria e Rai Cultura.

Biglietteria del Teatro Carlo Felice :

aperta dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.00

sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.00

Biglietteria dei Parchi di Nervi:

aperta esclusivamente nelle serate di spettacolo, all’interno dei Parchi di Nervi

dalle ore 20.00 sino a 15 minuti dopo l’inizio di ogni spettacolo (21:30)

Biglietteria on-line:

I biglietti degli spettacoli del Nervi Music Ballet Festival sono in vendita su Vivaticket e su Happyticket

I biglietti degli spettacoli dei seguenti artisti sono in vendita anche su Ticketone (*)

Stefano Bollani. Piano variations on Jesus Christ Superstar (16.07), Antonello Venditti. Unplugged special 2021 (17.07), Levante. Dall’alba al tramonto live (24.07)

(*) Applicazione del diritto di prevendita del 15% sul prezzo del biglietto fino al giorno precedente l’evento.

Voucher:

I voucher emessi durante il 2020 sulla piattaforma Vivaticket a seguito dell’annullamento di spettacoli del Teatro Carlo Felice potranno essere utilizzati, in toto o in parte per i concerti del Nervi Music Ballet Festival 2021 organizzati dal Teatro Carlo Felice, recandosi in biglietteria o sul circuito Vivaticket, ad esclusione dei concerti di Max Gazzè e Alice.