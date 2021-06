Al via la regata della Giraglia, Toti: “Liguria capitale della nautica del Mediterraneo”

Genova. “Oggi siamo qui per la Rolex Giraglia organizzata dallo Yacht Club Italiano, domani saremo a Genova per la Ocean Race Europe e poche settimane fa abbiamo ammirato le Regate di Primavera Splendido Mare Cup a Portofino. Tutto questo significa che la Liguria è in assoluto oggi la capitale della vela nel Mediterraneo”.

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che presso lo Yacht Club di Sanremo ha partecipato, assieme agli assessori al Turismo Gianni Berrino e allo Sport Simona Ferro, alla premiazione delle regate di avvicinamento, partite da Genova e da Saint Tropez ed entrambe dirette appunto a Sanremo, in vista della partenza, domani, della 68° edizione della Rolex Giraglia, soprannominata la Regina del Mediterraneo, organizzata dallo Yacht Club Italiano, con lo Yacht Club di Sanremo e la Società Nautica di Saint Tropez.

“Così come lo è per produzione per nautica da diporto grazie al distretto della Spezia che è il primo d’Italia con i più importanti marchi mondiali, alle riparazioni navali di Genova, alle nuove banchine per l’attività di refitting dei grandi yacht e grazie a tutte le marine presenti lungo la nostra costa, dal porto di Santa Margherita a quello di Ventimiglia, che inaugureremo a breve, fino a quello di Rapallo che speriamo di veder terminato al più presto. La nautica è un pezzo importante dello sviluppo e della crescita del nostro territorio, in sinergia con il turismo e continueremo a puntarci”, conclude Toti.