Al Museo del Mare di Genova scoperta una targa dedicata ai primi fondatori

Genova. È stata scoperta questa mattina al Galata Museo del Mare la targa dedicata ai Primi Fondatori dell’Associazione Promotori Musei del Mare, quale ringraziamento alle aziende e a coloro che nel 1993 si sono uniti credendo nel patrimonio marittimo della nostra città, ponendo le basi per dare vita all’Associazione Promotori e permettere la nascita del Galata Museo del Mare.

Un riconoscimento per l’associazione, che fin dagli esordi ha sostenuto la cultura del mare sviluppando progetti e iniziative per la promozione del patrimonio rappresentato dall’Istituzione Mu.MA, sostenendolo e proiettandolo in una dimensione internazionale.

L’iniziativa è un omaggio ai primo fondatori, nomi eccellenti del settore marittimo genovese che nel 1993 si sono uniti, costituendo poi 3 anni più tardi l’Associazione Promotori Musei del Mare, che quest’anno festeggia 25 anni di attività:

Mauro Iguera, presidente dell’Associazione Promotori, ha scoperto la targa alla presenza degli Associati:”Fin dagli esordi, lo spirito dell’Associazione è stato quello di mettere a valore il contributo delle imprese del settore marittimo genovese, a supporto del patrimonio della nostra città. Oggi ricordiamo i Primi Fondatori, in un anno per noi molto importante: l’anniversario dei 25 anni della fondazione dell’Associazione. Anni in cui siamo stati orgogliosi di portare il nostro contributo, raggiungendo risultati importanti, grazie all’entusiasmo e alla determinazione di persone e aziende come quelle che ricordiamo con questa targa”.

“La targa è un omaggio al prezioso contributo dell’Associazione che da 25 anni sostiene l’Istituzione Mu.MA e il Galata Museo del Mare – commenta Nicoletta Viziano, presidente del Mu.MA istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni – ringraziamo i Promotori, che sono stati e continuano ad essere al fianco dell’istituzione e dei suoi musei, per sviluppare, organizzare e sostenere progetti per la valorizzazione della cultura del mare”

“In tutti questi anni, dal 1993 in avanti, l’idea del Museo del Mare – perché all’inizio era proprio solo questo: un’idea – ha incontrato molti sostenitori, molti amici che in modi diversi ci hanno aiutato a tradurre l’idea in realtà, prima con le mostre, come quella a Palazzo Ducale, ‘Dal Mediterraneo all’Atlantico’, poi ‘Capitani Coraggiosi’, ma la vera scommessa fu quella di aprire una nuova sezione, negli spazi allora vuoti dei Magazzini del Cotone – commenta Pierangelo Campodonico, direttore del Mu.MA istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni* – Grazie ai Primi Fondatori dell’Associazione, furono trovate le risorse necessarie: nacque l’Associazione dei Promotori e questo permise la realizzazione della nostra prima creatura, il Padiglione del Mare e della Navigazione. Da qui si è sviluppato il progetto che ha portato al Galata Museo del Mare, inaugurato nel 2004″.