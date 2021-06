Ai domiciliari il 46enne che ieri ha ferito un poliziotto in piazza De Ferrari

Genova, E’ stato scarcerato dopo la direttissima di questa mattina l’uomo di 46 anni che ieri ha tentato di accoltellare un poliziotto del reparto mobile di Bolzaneto in piazza De Ferrari ieri mattina. Per il 46enne, che è incensurato e avrebbe problemi psichiatrici, il giudice ha disposto i domiciliari.

Decisione che “fa effetto” commenta Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato. “L’aggressore mirava alla gola e, dopo che il poliziotto ha schivato il primo fendente riportando una lievissima ferita, ha provato a colpirlo nuovamente, prima di essere neutralizzato” dice il sindacalista.

L’avvocato dell’aggressore fra l’altro ha chiesto il ricovero in una struttura proprio per i problemi psichici.

“Il primo e principale auspicio – conclude Mazzetti – è che questa vicenda venga seguita con assoluto zelo, perché proprio in questi giorni facciamo i conti con l’ennesima tragedia di un soggetto con presunti problemi che ha sterminato tre vittime innocenti, questa volta ad Ardea. Ma a noi preme anche molto sottolineare il presunto intento di un uomo che ha detto di avere come ‘missione’ di ammazzare un poliziotto, unendolo al dato che in Italia ogni tre ore un agente viene ferito. Noi con queste cose dobbiamo fare i conti tutti i giorni, e non siamo ancora attrezzati adeguatamente visto che ci manca persino un banale taser. Stavolta il dramma è stato evitato per tutti, grazie solo alla bravura del nostro collega”.