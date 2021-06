Aeroporto, inaugurata la nuova rotta Wizz Air tra Genova e Tirana

Genova. Wizz Air avvia oggi il collegamento bisettimanale da Genova a Tirana. Con una cerimonia festosa presso l’area imbarchi dell’Aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova è stato accolto il velivolo Airbus A320 di Wizz Air, simbolicamente salutato da un arco d’acqua benaugurale.

Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto, e il Console Onorario di Albania Giuseppe Durazzo, alla presenza degli altri vertici della Società Aeroporto di Genova e di tutti i passeggeri in partenza, hanno tagliato il nastro per celebrare il momento che aggiunge un importante tassello alla vicinanza tra i due Paesi, Italia e Albania, e testimonia l’impegno di Wizz Air nello sviluppo del suo network italiano e nel rendere i viaggi accessibili, a prezzi convenienti, per un numero sempre crescente di viaggiatori.

Wizz Air ha iniziato a volare in Italia nel 2004 e da allora ha trasportato oltre 40 milioni di passeggeri da e verso l’Italia sulle sue oltre 200 rotte.

Wizz Air ha da tempo introdotto una nuova era di viaggi sanificati attraverso la sua rete, con misure igieniche migliorate per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. Fare clic qui per visualizzare il nuovo video su salute e sicurezza di Wizz Air.

Aggiungendo WIZZ Flex a una prenotazione, i passeggeri possono essere certi che, se le circostanze dovessero cambiare, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Fornire questo ulteriore livello extra di protezione per le prenotazioni dei passeggeri rappresenta una garanzia durante questi tempi incerti.

Andras Rado, Senior Corporate Communications Manager di Wizz, ha dichiarato: “La collaborazione con l’Aeroporto di Genova è per noi un importante elemento della nostra presenza in Italia, Paese sul quale stiamo investendo molto e per il quale prevediamo una ulteriore espansione. La nuova rotta inaugurata oggi da Genova a Tirana non solo è un’utile risposta alla crescente domanda di collegamenti tra i due Paesi ma è un’ulteriore spinta a riprendere a volare in Italia e in Europa. Non vediamo l’ora di ricevervi a bordo!”.

Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova, ha dichiarato: “Siamo estremamente felici di poter dare il benvenuto a Wizz Air all’ombra della Lanterna. Grazie alla compagnia aerea torna un collegamento molto apprezzato sia dai tanti cittadini di origine albanese residenti in Liguria e nel Nord Ovest sia dai viaggiatori di affari sia dai sempre più numerosi turisti che partono alla scoperta di un paese ricco di storia, mare e paesaggi incontaminati. Il nostro auspicio è che si tratti del primo passo di una collaborazione che prosegua nel tempo e che porti altre novità in un prossimo futuro”.