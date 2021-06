Admo Volley, in Serie C femminile sconfitta casalinga al tie-break

Lavagna. Dopo una lunga battaglia durata oltre due ore, l’Admo Volley si è arresa al Cogovolley. Cinque set giocati in maniera altalenante con spunti di bel gioco alternati a momenti di stanca. I parziali: 11-25, 25-20, 17-25, 30-28, 11-15.

Buona prova in attacco per Chiara Rossi top scorer con 25 punti. Buoni miglioramenti in fase muro-difesa ma ancora tanto da migliorare per quanto riguarda l’efficienza dell’attacco. Concretizzando qualcosa in più nelle fasi decisive la squadra potrebbe crescere notevolmente visto il potenziale a disposizione. Al termine di questa stagione mancano due gare: la trasferta di sabato sera ad Albenga e la gara casalinga contro Albisola in programma domenica 20 giugno. Le lavagnesi proveranno a chiudere al meglio un campionato comunque positivo.

Il tabellino dell’Admo Volley: Domenighini 5, Podestà 14, Rolleri 5, Rossi 25, Campodonico 6, Tomà Sarah 1, Testini, Rissetto, Riva 1, Tomà Giorgia, Polanco 4, Malatto 3, Pescio (L), Mei (L).

Ottima esperienza per le formazioni dell’Admo Volley impegnate nelle finali regionali di categoria: l’Under 19 maschile chiude al secondo posto dietro alla Colombo Genova, mentre l‘Under 17 maschile termina la stagione al terzo posto in regione.

Due giornate intense che hanno permesso ai ragazzi lavagnesi di confrontarsi con un ottimo livello di gioco. Si chiude così per entrambe le squadre una stagione ricca di soddisfazioni e di crescita. Le basi per il futuro sono delle migliori: la Scuola Federale di Pallavolo Amis-Admo ha dimostrato ancora una volta di essere al top in regione.

Sabato 19 giugno anche l’Under 15 maschile prenderà parte alle finali regionali a coronamento di un percorso davvero importante.