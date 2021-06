Addio all’ex palazzo di Ingegneria in fiera, il padiglione D presto raso al suolo

Prosegue a pieno ritmo la demolizione del manufatto del Padiglione D nelle aree ex Fiera di Genova nell’ambito dei lavori di rigenerazione del Waterfront Levante. La pinza demolitrice avrà bisogno ancora di una decina di giorni per radere al suolo l’ex sede della Facoltà di Ingegneria, collocata di fronte all’area della Marina e ormai in disuso da alcuni anni. In circa 30 giorni è fissato il termine per lo smaltimento dei detriti e lo sgombero dell’area. Seguiranno le operazioni di bonifica e sistemazione delle aree stesse.