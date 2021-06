A7, frontale allo svincolo di Bolzaneto: casello chiuso e poi riaperto

Genova. Un incidente si è verificato sulla rampa dello svincolo di Bolzaneto, sulla A7 creando non pochi disagi alla circolazione: chiusa l’entrata in direzione Milano e chiusa l’uscita per chi arriva da Genova.

Ancora da capire le dinamiche dell’accaduto: un tir sul cavalcavia a doppio senso avrebbe urtato un’auto provocando il ferimento, per fortuna non grave, di due persone, trasportate al pronto soccorso del Villa Scassi.

Immediate le ripercussioni sul traffico della tratta, con code e rallentamenti in entrambe le direzioni per alcuni chilometri.

Intorno alle 14e15 il casello è stato riaperto e la situazione delle code sbloccata.