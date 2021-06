A10, casello Genova Aeroporto riapre in ritardo per un guasto: si viaggia su una sola corsia con code e rallentamenti

Genova. I lavori previsti per la notte scorsa sulla A10 in zona aeroporto sono durati più del previsto, costringendo alla riapertura della tratta con circa un’ora di ritardo. Gravi i disagi per i viaggiatori, con lunghe code formatesi sugli svincoli.

Attualmente i veicoli transitano su una corsia, per una riduzione di carreggiata installata per effettuare la rimozione di uno dei mezzi di elevazione, impiegati nelle attività di ispezione, che nella notte ha subito un guasto.

In alternativa agli utenti che da Genova sono diretti verso Ponente si consiglia di uscire ad Aeroporto, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A10 alla stazione di Pra’.