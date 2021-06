A Villa Bombrini torna la Festa popolare della Pro loco Cornigliano Ligure

Dall’8 all’11 luglio, a Villa Bombrini (Via Muratori 5, Genova Cornigliano), si svolgerà l’XI Festa popolare della Pro Loco Cornigliano Ligure, un evento aperto a tutti i cittadini nel rispetto delle normative covid. Durante ogni serata si alterneranno momenti di spettacolo dal vivo e non solo. Dalle 19 saranno aperti gli stand gastronomici, con pizza e altre offerte di street food. Prevista possibilità di ampio parcheggio gratuito nelle vicinanze della villa. L’iniziativa è organizzata dalla Pro loco Cornigliano e Consorzio Cornigliano 2020, con il patrocinio del Municipio Medio Ponente, della Società per Cornigliano, dell’ Unione nazione Pro loco d’Italia e del Consorzio Pro loco di Genova.