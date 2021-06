A tu per tu con Mirko Chiarabini, giocatore del Ligorna, squadra che disputa il campionato regionale ligure di Eccellenza.

Di ruolo attaccante, ha giocato nel 2009/2010 in Eccellenza col RapalloBogliasco. Nelle due stagioni successive ha militato nella Virtus Entella, la cui prima squadra era in Serie C2. Poi, dopo un breve ritorno al RapalloBogliasco ed una nuova parentesi alla Virtus Entella in Serie C1, ha disputato per otto stagioni la Serie D, con Lucchese, Lavagnese, Chiavari Caperana, Vado, Varesina e Ligorna.

Mirko Chiarabini, classe 1992, di ruolo attaccante, ci parla delle tappe più significative della sua carriera, raccontandoci emozioni e aneddoti vissuti sul campo e la sua attuale e duratura esperienza in maglia biancoblù.