A palazzo Reale inaugura la mostra Diario di un designer, 69 giorni nel segno di Vito Nesta

Genova. Oggi giovedì 17 giugno è stata inaugurata a Palazzo Reale di Genova la mostra Diario di un designer. Sessantanove giorni nel segno di Vito Nesta, a cura di Alessandro Valenti e Luca Parodi, prima esposizione del museo dedicata a un designer contemporaneo, in

collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova.

La mostra si inserisce nel programma di Genova Design Week in calendario dal 17 al 21 giugno 2021. «Siamo molto contenti di poter ricominciare le nostre mostre a Palazzo Reale con questa importante occasione di collaborazione con l’Università e con un artista del calibro di Vito Nesta. Offrire al pubblico questa opportunità di riscoprire gli spazi e le opere del Palazzo intrecciate a prodotti di design appositamente calibrati, ci è parsa fin da subito una proposta affascinante, stimolante e capace di parlare a tanti nuovi pubblici, riprendendo la relazione interrotta bruscamente dalla pandemia» annuncia la Direttrice di Palazzo Reale e della Direzione Regionale Musei Liguria Alessandra Guerrini.

Prosegue Niccolò Casiddu, Direttore del Dipartimento Architettura e Design dell’Università di Genova: «Con questa mostra è stato scritto un nuovo capitolo dell’avventura intrapresa insieme al Palazzo Reale di Genova a partire dal 2018. Risale a quel periodo la prima convenzione che ha visto il Dipartimento di Design e Architettura dell’Università di Genova impegnato, per conto del museo, nello sviluppo di una ricerca sul tema “Design per i beni culturali: dal contenitore al contenuto. Da allora di strada ne è stata fatta tanta e questa installazione lo testimonia».

Il percorso si snoda attraverso tracciati paralleli che mostrano il lavoro del designer in due distinte modalità espositive che ripercorrono, da un lato, il vissuto durante i giorni del lockdown e, dall’altro, omaggiano la dimora genovese attraverso oggetti e arredi contemporanei messi in dialogo con i pezzi storici del museo.

La prima modalità espositiva è installativa. Nella Galleria degli Specchi, un tavolo – che è anche una metafora della tavola apparecchiata – raccoglie cento piatti creati nei sessantanove giorni di isolamento trascorsi in casa, usando la ceramica come le pagine di un diario.

Il tema dell’esperienza è il fulcro della narrazione: nei piatti in mostra prendono forma, in una moltitudine di motivi compositivi, le sensazioni e gli stati d’animo di quelle giornate solitarie, i ricordi riaffiorati per caso, i piccoli cambiamenti quotidiani osservati dalla finestra.

La seconda modalità espositiva è mimetica e vede il segno di Vito Nesta infiltrarsi tra le stanze del museo, dando vita a un sottile gioco di rimandi e mimesis. L’esperienza si snoda lungo le sale finemente decorate di stucchi e affreschi, dove l’osservatore si trova inconsapevolmente a ricercare e scoprire gli oggetti realizzati dal designer.

Nella serata di giovedì 17 giugno 2021, l’apertura della mostra sarà prolungata fino alle ore 22 – con ultimo ingresso alle ore 21.30 – e dalle ore 19 l’ingresso avrà il costo simbolico di 1 euro per celebrare l’inaugurazione. L’ingresso alla mostra è sempre compreso nel biglietto del museo.