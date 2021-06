A Genova sono arrivati Ninna e Matti, la coppia più dolce di YouTube

Genova. In città è arrivata una coppia di star del web: Ninna e Matti, definiti anche “la coppia più dolce di YouTube”. Corinna Navoni e Mattia Stagni, questi i loro veri nomi, sono due ventenni toscani innamoratisi sui banchi di scuola e punto di riferimento per i giovanissimi navigatori del web. Il loro canale YouTube, dedicato alle tematiche quotidiane della convivenza, ha superato il milione di iscritti e da tempo è saldamente tra i primi cinque posti nella classifica dei video creators italiani.

Entrambi imperversano sui vari social ed hanno anche un canale personale: lui su “Mattiz” raggiunge quasi un milione e mezzo di iscritti occupandosi principalmente di videogiochi; lei invece, nel canale che porta il suo nome, preferisce mostrare momenti della sua vita, rispondere ai fan e affrontare sfide. Oggi sono le “voci” del film di animazione “100% Lupo” attualmente nelle sale cinematografiche e targato Notorious Pictures.

Sino a domenica Ninna e Matti saranno in giro per Genova scoprendone le sue meraviglie per raccontarle ai loro fan: dal centro storico al Porto Antico, dal Parco Urbano delle Mura a Villa Pallavicini non trascurando la cultura racchiusa nei musei cittadini. Gireranno in risciò, in segway, prenderanno la funicolare, assaggeranno i prodotti del territorio e si cimenteranno nel pesto al mortaio.