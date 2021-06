A Genova il torneo nazionale di calcio balilla, in arrivo campioni della stecca da tutta Italia

Genova. Si tiene questo fine settimana, sabato 26 e domenica 27 giugno a Genova il torneo nazionale di calcio balilla. La ASD Genova Calcio Balilla, in collaborazione con la LICB (Lega Italana Calcio Balilla) e la FIGeST (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali), sono lieti di presentare ufficialmente il primo trofeo nazionale del 2021. Con l’occasione sarà presente Nicola Colacicco, presidente della LICB e della specialità calcio balilla FIGeST.

“Dopo più di un anno di inattività sportiva causata dalla pandemia, torniamo orgogliosamente in campo con questa manifestazione per festeggiare la ripartenza e inaugurare ufficialmente l’ingresso del calcio balilla nel Coni”, dice Gianluca Garzarelli Doria, presidente dell’Asd che organizza il torneo nella sede dell’SMS Unione 1869 in via Caderiva, a Staglieno.

La competizione, per la specialità “tutto volo”, ha valore agonistico. Si potranno iscrivere fino a 64 coppie per ognuna delle due giornate, ragazze e ragazzi, uomini e donne, provenienti da tutta Italia, anche dalle isole, per sfidarsi a colpi di stecche. La manifestazione si svolgerà totalmente all’esterno in spazio aperto ma è stata organizzata in modo da garantire il regolare svolgimento anche in caso di pioggia o mal tempo.

L’ASD genovese è appena nata, nel maggio scorso, e questo è il primo torneo di questo calibro che riescono a organizzare. “Una bella prova e un modo per dimostrare quello che sappiamo fare – continua Garzarelli Doria – siamo circa 25 soci, tra cui 5 fondatori, da anni ci alleniamo e gareggiamo insieme in giro per l’Italia, oggi abbiamo l’opportunità di costruire qualcosa qui”. Gli organizzatori del torneo hanno previsto tutto: dai ristori alle convenzioni con gli alberghi, dalle misure di sicurezza anti-contagio alla logistica.

“Nonostante quasi tutti abbiano giocato almeno una volta nella vita a calcio balilla, in pochi sanno che dietro questo gioco si cela una realtà sportiva sempre più radicata ed uniforme. Nel gennaio 2021 il Coni ha ufficialmente aperto le porte al calcio balilla e la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali è stata ritenuta la più idonea ad aprire il settore”, spiega il presidente dell’associazione.

La FIGeST, anche con l’esperienza della LICB, ha un chiaro progetto di gestione sportiva nazionale con l’intento di formare e affiliare in ogni regione e delegazione le associazioni sportive dilettantistiche interessate agli stessi programmi sportivi nazionali.

L’associazione. L’ASD Genova Calcio Balilla ha come obiettivo primario lo sviluppo e la promozione dello sport del calcio balilla a Genova e in tutto il territorio ligure. La nostra missione è quella di far conoscere, avvicinare e appassionare vecchi e nuovi giocatori e poter condividere con loro la nostra passione per questa nuova attività sportiva. Con questo evento vogliamo inoltre inaugurare la nostra nuova sede SMS Unione in via Caderiva 34.

Passione storica. Genova per tradizione ha sempre avuto tanti appassionati di calcio balilla, raggiungendo negli anni alcuni importanti traguardi sportivi, tra cui la qualificazione in serie A. Tutto questo è stato anche possibile grazie all’impegno e all’esperienza di Roberto Corselli, che oltre ai risultati raggiunti sul campo, tra cui la nazionale, da anni si impegna attivamente sul territorio. Proprio per queste sue qualità è stato nominato delegato di specialità per la Liguria.