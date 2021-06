A Genova arriva il treno Rock con la livrea del film Luca ambientato in Liguria

Genova. È arrivato oggi alla stazione Brignole il “treno Rock in viaggio con Luca”, uno speciale convoglio scorrono i protagonisti del nuovo film Disney-Pixar presentato oggi a Genova con Enrico Casarosa, il regista candidato all’Academy Award per il cortometraggio La Luna, e la produttrice Andrea Warren.

Il treno ha fatto il suo esordio sul binario 1 della stazione genovese e continuerà a percorrere, anche nei prossimi mesi, i binari liguri tra Genova e La Spezia. Un’anteprima assoluta per il territorio delle Cinque Terre dove i viaggiatori potranno godere, da oggi, del servizio dei nuovi treni Rock che offrono ampi spazi, massimo comfort, elevati standard di sicurezzzacon telecamere e monitor di bordo con riprese live, un’area nursery pensata per genitori e bimbi e sono costruiti con materiali riciclabili fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti.

Una vocazione family-friendly della new entry nella flotta regionale Trenitalia supportata anche dalla Promo Junior dedicata a bambini e ragazzi che, fino a 15 anni non compiuti accompagnati da un adulto pagante (over 25), viaggiano gratis ovunque e per tutta l’estate sui treni regionali.

“Per me è un momento molto emozionante da ligure, da amante della Vespa e delle Cinque Terre”, ha commentato Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia.