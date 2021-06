25 studenti dell’Ic Teglia protagonisti in un vero show circense: gran finale per il progetto SircusEstate

Genova. Il progetto SircusEstate si appresta alla sua conclusione, con all’attivo 3 incontri on line in collaborazione con Tosca Hub e 2 settimane di laboratori gratuiti per 25 alunni dell’Istituto Comprensivo Teglia (dal 14 al 25 giugno), Sabato 26 giugno dalle ore 17,30 a Genova presso l’Anfiteatro della Scuola Morante/Tosca Bercilli (Via Linneo 234) la festa finale non mancherà di regalare a tutti momenti di divertimento e circo open air.

Sarà possibile assistere ad un pomeriggio di spettacoli di circo contemporaneo a conclusione del percorso di formazione svoltosi con SircusEstate nell’ambito del progetto “Il territorio si fa teatro” di IC Teglia, premiato e sostenuto dal Ministero dell’Istruzione con il Fondo per le Emergenze Educative.

Alle ore 17.30 gli insegnanti di discipline circensi Giulio Lanzafame, Selvaggia Mezzapesca, Ilaria Servi e Veronica Sodini che hanno gestito i laboratori in queste due settimane, si esibiranno insieme ai propri allievi per un’esibizione acrobatica di quanto esercitato e appreso.

A seguire l’esibizione della Compagnia Duo Kaos con lo spettacolo “Time to loop”, con Giulia Arcangeli (Italia) e Luis Parades (Guatemala). Uno spettacolo di circo contemporaneo che unisce con grande eleganza le più diverse discipline circensi: mano a mano, manipolazione di oggetti e bicicletta acrobatica.

È una storia di movimento, trasformazione e amore, dove costruire e distruggere sono parte dello stesso ingranaggio e ogni personaggio, a modo suo, ricerca il sostegno del suo complementare per riportare il caos all’armonia. Tutto questo è un gioco in sincrono, perché l’equilibrio è una costante che porta fuori dai propri confini, uno scomporre e ricomporre le possibilità di presa, aggancio e distacco necessario a dare il via a una nuova azione. Con leggerezza di spirito e slancio romantico, entrambi i personaggi cominciano a capire che l’uno non può sostituirsi all’altro ma che insieme possono creare il loop perfetto.

Time to Loop ci trasporterà in un mondo immaginario coinvolgente!

Prosegue poi la serata con il live musicale in occasione della presentazione di “Batti Il tuo tempo” Compilation (scaricabile su tutti i principali canali musicali Spotify, YouTube Music, Amazon music, ecc..) prodotta da Tosca Hub, spazio didattico creativo dell’I.C. Teglia realizzato grazie ai fondi di Mibact e Siae. Suoneranno in rappresentanza due giovani autori Jordyver e Vago.

L’intero pomeriggio sarà gratuito e aperto a tutti.

Tutti gli spettacoli saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social YouTube e FaceBook di Tosca Hub e Sarabanda.