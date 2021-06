2 giugno, Toti: “L’Italia ha ritrovato l’unità nel modo doloroso, ora dobbiamo ripartire”

Genova. “Il 2 giugno di quest’anno racconta di una nazione che ha ritrovato l’unità nel modo più doloroso. La pandemia, al di là di ogni polemica e di ogni schieramento, è stata fronteggiata da quegli italiani che sanno trovare risorse sempre nuove per superare le crisi. È stato così molte volte nella storia del nostro Paese ed è così anche oggi”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sulla festività del 2 giugno.

“Anche grazie a questa nuova unità l’Italia può e deve ripartire. Un’ Italia pronta ad essere protagonista di un nuovo ciclo economico. Un’Italia non solo degli italiani ma di tutti coloro che riconoscono nel nostro Paese la patria della bellezza”, ha aggiunto Toti.

Questa mattina inoltre il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha partecipato alla cerimonia, organizzata dalla Prefettura della Spezia presso l’ingresso della Base Navale, per celebrare il 75esimo anniversario della nascita della Repubblica.

“Con profonda emozione ho partecipato, per la prima volta nel ruolo di presidente del Consiglio regionale – dichiara Medusei – alle manifestazioni che celebrano uno dei passaggi fondamentali nella storia italiana. La fine della guerra e il nuovo assetto delle nostre istituzioni, sancito da una vastissima consultazione popolare, provocarono un virtuoso fermento che ha impresso negli anni successivi nuovo vigore e nuove energie per il rilancio sociale ed economico del nostro Paese. E’ importante – conclude – ricordare quella fase storica e tutti coloro che, nella classe politica ed economica e nel mondo della cultura e in tutta la società, hanno contribuito a dare una nuova e più compiuta identità allo Stato Italiano”.

Ieri pomeriggio il presidente ha assistito al concerto celebrativo della Filarmonica Sestrese, che si è svolto a Palazzo Ducale, a Genova, con l’alto patrocinio dell’Assemblea legislativa della Liguria.