18enne gravissima per trombosi dopo il vaccino, aperta un’inchiesta. Bassetti: “Niente psicosi”

Genova. La procura di Genova ha aperto un fascicolo a modello 45, ovvero senza ipotesi di reato né indagati per capire cosa è successo alla ragazza di 18 anni operata al San Martino per una trombosi del seno cavernoso dopo avere ricevuto la prima dose di AstraZeneca il 25 maggio.

Il pubblico ministero Stefano Puppo e l’aggiunto Francesco Pinto, che coordina il pool salute e lavoro, nelle prossime ore contatteranno la direzione sanitaria del nosocomio genovese per farsi consegnare tutta la documentazione relativa all’iter. Sotto la lente della procura potrebbero finire le modalità di vaccinazione ma soprattutto l’anamnesi e il modulo di consenso fatto compilare prima dell’inoculazione alla 18enne oltre ai medicinali che la ragazza prendeva.

In un nuovo comunicato diffuso in serata la direzione del San Martino fa sapere che “le condizioni della 18enne sono sempre stabili nella loro gravità“. La ragazza è stata operata domenica in neurochirurgia con un primo intervento per rimuovere il trombo e poi un secondo intervento per ridurre la pressione intracranica derivante dall’emorragia.

Intanto Matteo Bassetti, primario di infettivologia dell’ospedale San Martino, invita a “non scatenare la psicosi” e ragiona così su Instagram: “I dati dicono che la pillola anticoncezionale può causare 200 eventi trombotici ogni milione di donne che la assumono (eppure nessuna donna ha mai pensato di rinunciarvi nonostante non sia un farmaco salvavita). Il trattamento con eparina può portare a 5mila eventi trombotici ogni milione. I vaccini anti-Covid, quelli a vettore virale, possono causare fino a 6 casi di trombosi ogni milione di vaccinati. Esiste il rischio ma molto molto basso”.

“Occorre ora stabilire se vi siano correlazioni tra il vaccino e la trombosi stessa – puntualizza Bassetti -. Ogni farmaco, qualunque farmaco può avere effetti collaterali. Quando si decide di sottoporsi alla vaccinazione occorre informare il medico di tutti i farmaci che si assumono senza tralasciare nulla.