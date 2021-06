18 e 19 giugno, dopo la Giraglia Arca SGR arriva a Genova per diffondere la cultura ambientale

Genova. Una barca la cui missione non è solo quella di vincere regate ma anche di comunicare l’importanza della difesa dell’ambiente e che ne è esempio concreto essendo un paradigma dell’economia circolare.

Il maxi 100 Arca Sgr è un 30 metri in carbonio che rischiava di non veleggiare più e finire in discarica, con le problematiche legate allo smaltimento che questo avrebbe comportato, invece è l’ammiraglia del Fast and Furio Sailing Team, capitanato dallo skipper di fama internazionale Furio Benussi.

Arca Sgr è anche la protagonista, il 18 e 19 giugno, di una due giorni dedicata al mare e alla sostenibilità ambientale e sociale organizzata in occasione dell’arrivo a Genova della Rolex Giraglia 2021 da Arca Fondi Sgr e Banca Carige.

L’imbarcazione partecipa infatti con la sponsorship di Banca Carige alla storica regata. “Questa barca è il mio sogno – racconta Benussi – si tratta di uno scafo glorioso, e regina di tante regate, ma era ormai in disarmo”. Oggi è stata ristrutturata con grande attenzione all’impatto ambientale e offre l’opportunità di riflettere sulla salute del Pianeta.

Durante le due giornate lo spettacolare Maxi 100 di Furio Benussi sarà ormeggiato in Darsena e ospiterà diverse attività dedicate ad adulti e bambini, in particolare ai pazienti dell’ospedale Gaslini, in parallelo con laboratori e incontri organizzati a terra, negli spazi dell’hotel Nh Marina.

Il Fast and Furio Sailing Team è uno dei sailing team professionistici italiani più longevi e vincenti. Con un grande palmares fatto di titoli mondiali, europei e nazionali ottenuti in oltre 25 anni di sfide in ogni angolo del mondo sui già importanti campi di regata internazionali.

Il tema del primo talk “Il mare è vita, buone pratiche per un mondo sostenibile”, previsto la sera del 18 giugno alle 18e30, sarà affrontato dal sindaco di Genova Marco Bucci, da Ugo Loeser, ad di Arca Fondi Sgr, da Mauro Pelaschier, mitico timoniere di Azzurra e Ambassador di One Ocean Foundation, e Claudio Ciavattini, ad di Refresco Italia, azienda operante nel settore delle acque minerali.

Nel corso della serata Gloria Camurati del Porto dei Piccoli onlus illustrerà il progetto sostenuto da Banca Carige e Arca Fondi “Sailing for children in hospital, 16 anni dal mare alle stanze d’ospedale”, che verrà avviato la mattina del 19 giugno.

Il progetto prevede laboratori ed escursioni a bordo del 100 piedi del team Benussi dedicati ai pazienti dell’ospedale pediatrico Gaslini e alle loro famiglie. I piccoli saranno seguiti a bordo nelle varie attività degli operatori dell’associazione .

Maggiormente focalizzata sui temi delle pratiche sostenibili e premianti nell’economia e nella finanza sarà la serata del 18 giugno con il think talk, previsto alle 18e30, “Il futuro è oggi, sostenibile, italiano”.

Parteciperanno Luca Gamberini, di Nemo’s Garden e Ocean Reef Group, azienda che ha trasferito la propria expertise nel mondo diving a quello delle culture agricole subacquee, resistenti a inquinamento e cambiamento climatico, poi Franco Cevolini, presidente di Energetica Motor Company, industria modenese che si sta sviluppando grazie all’applicazione dell’energia green al settore motociclistico, Attilio Bruzzese, Cfo dei cantieri Sanlorenzo Spa, impegnata nella sostenibilità nella nautica, Francesco Guido, ad di Banca Carige, ed Ugo Loeser, ad Arca Fondi, che approfondiranno sotto il profilo finanziario il tema delle scelte collegate alle policy Esg che le imprese sono chiamate ad adottare nel contesto dell’Agenda 2030 e che sarano favorite dalle misure assunte dal Pnrr.

