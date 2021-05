Volantini di medici no vax sui muri di Genova, Bassetti: “Sintesi di tutte le massime idiozie”

Genova. “In un momento in cui la campagna vaccinale sta andando bene in Liguria è davvero spiacevole vedere volantini come quelli comparsi ad alcune fermate dell’autobus, volantini siglati da sedicenti medici che riassumono tutte le peggiori idiozie fatte circolare fino a oggi sul tema del vaccino anti-covid”. Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino, attacca così i manifesti del comitato “Medici riuniti per la libertà e la salute”.

Una mano che spezza una siringa e la scritta ‘Vaccino, se lo conosci lo eviti!’. Sotto un elenco di motivi per cui la popolazione dovrebbe temere la campagna di vaccinazione. Il tutto a pochi giorni dalla manifestazione no-vax che ha portato in piazza De Ferrari diverse centinaia di persone.

Bassetti aveva a sua volta pubblicato, per condannarlo, il volantino sulla sua pagina di Facebook accompagnandola a un lungo post: “Date le evidenze scientifiche e mediche, nonché la convenienza sociale ed economica, sembra paradossale che la pratica vaccinale incontri ancora tante resistenze. Vista la pervasività della cultura no-vax e i mezzi anche impropri attraverso cui essa si diffonde è necessario un forte impegno sul campo della classe medica non solo episodico, ma organico e capillare, per consolidare la cultura della eccezionale validità sanitaria dei vaccini”.

“Dobbiamo ammettere che la consapevolezza scientifica nella società italiana è minore di quella presente nel resto d’Europa – continua il virologo – sorprendentemente, questo avviene a dispetto dei tanti meriti della scienza e della medicina italiana, che hanno grandemente contribuito al miglioramento della qualità ed estensione della vita”.

Bassetti conclude così il suo post: “Uno dei problemi che con allarmante urgenza stanno emergendo rispetto alla scienza, e in particolare alla medicina, è il progressivo attenuarsi del principio dell’autorevolezza scientifica e professionale. Il progressivo sgretolamento delle basi culturali, una volta fornite dalla scuola, spinge molti a ritenere che un’infarinatura scientifica raffazzonata sui vari siti Internet o sui blog possa sostituire un lungo, faticoso percorso di studio. Vedere la firma su quel manifesto di alcuni medici, che sostengono posizioni totalmente anti-scientifiche, deve far riflettere tutti noi, ma soprattutto le istituzioni che devono prendere posizioni chiare e nette contro costoro”.