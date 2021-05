Vittime Morandi, Gagliardi (Cambiamo!): “Pieno sostegno a legge vittime comitato Morandi”

Genova. “Il ricordo delle persone care strappate dalla tragedia e’ importante affinché certe sciagure non si ripetano più nel futuro. Per questo motivo sosterrò convintamente la proposta di legge promossa dal Comitato in Ricordo delle Vittime del ponte Morandi per istituire un “fondo vittime dell’incuria dello Stato”.

Dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. “Si tratta di un atto importante per creare una nuova figura di “vittima” equiparabile alle vittime del dovere, del terrorismo e della mafie, per i danni che le persone subiscono dalla mancata cura della cosa pubblica. E’ un atto di civiltà che consentirebbe a tale categoria di “vittima” di ottenere il risarcimento indipendente dall’accertamento delle responsabilità”.

“Lo Stato ha il dovere assoluto di garantire la sicurezza dei cittadini che entrano in contatto con un bene pubblico, che si tratti di una strada, di una scuola o di una ferrovia. L’iniziativa del comitato di Genova non potrebbe essere più attuale, visto quanto accaduto alla funivia Stresa-Mottarone con l’immenso dolore delle 14 vite perse, ai cui familiari va tutto il mio cordoglio”, conclude.