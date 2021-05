Violentarono in gruppo una ragazza genovese di 20 anni: condannati a 5 anni e 8 mesi

Genova. Dopo un serata trascorsa a ballare al Babilonia, l’avevano portata in casa di uno di loro e violentata a turno. L’episodio risale al marzo di un anno fa, subito prima del lockdown. La giovane era ubriaca e aveva chiesto ai quattro ragazzi di essere riaccompagnata a casa.

Invece due di loro ne hanno approfittato. La giovane, una 20enne genovese, nei giorni successivi ai fatti aveva trovato il coraggio di sporgere denuncia: e le indagini della squadra mobile anche grazie al sistema di videosorveglianza cittadino avevano consentito di dare un nome e un volto ai violentatori.

Due di loro, entrambi sono stranieri e hanno 26 e 30 anni, erano stati arrestati a giugno. Gli altri due che erano saliti sull’auto in direzione dell’abitazione di Begato, dove è avvenuto lo stupro, erano stati denunciati ma poi archiviati: non avrebbero partecipato alla violenza ma sarebbero sempre rimasti in un’altra stanza.

I due arrestati, difesi rispettivamente dagli avvocati Cristiano Mancuso e Massimo Parenti, sono stati condannati stamani con rito abbreviato a 5 anni e 8 mesi di carcere.

Il pm aveva chiesto la pena di 7 anni e 8 mesi di carcere contestano la violenza sessuale di gruppo avvravata dalla minorata difesa delle vittima a causa dell’alcol. Il giudice non ha però accolto l’aggravante probabilmente – occorrerà attendere le motivazioni della sentenza – perché dalle indagini era emerso che la ragazza avrebbe bevuto nel corso della serata senza che nessuno l’avesse costretta o convinta a farlo.