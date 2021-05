Genova. Autostrade ha accolto la richiesta della Regione: a partire da oggi alle ore 11.00 e fino al completamento dei lavori sul viadotto Valle Ragone, da due giorni chiuso ai mezzi pesanti, è stata attivata l’esenzione totale del pedaggio, per tutte le classi di veicolo, a chi viaggia in A12 per le seguenti percorrenze – origine/destinazione – e in entrambe le direzioni:

· Chiavari-Lavagna

· Chiavari-Sestri Levante

· Lavagna-Sestri Levante

Intanto stamattina sono partiti i lavori sui piloni e sugli appoggi, lavori che dovrebbero concludersi, secondo quanto confermato ancora poche ore fa in una riunione tra Aspi e la Regione, entro domenica mattina. Nel weekend sarà dunque attivo un restringimento di carreggiata in entrambe le direzioni, necessario per riportare alla piena operatività il viadotto entro la prossima settimana.

Per quanto riguarda i mezzi pesanti, l’obbligo di uscita è stato spostato a Chiavari per non gravare sul pronto soccorso di Lavagna, mentre rimane a Sestri Levante per chi viaggia in direzione Genova. Questo implica automaticamente l’applicazione delle agevolazioni già previste sulla rete ligure per i percorsi che hanno origine o destinazione nell’ambito della rete ligure di competenza di Aspi.

“La misura, condivisa con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e nell’ottica di collaborazione con le istituzioni territoriali, è stata disposta per alleviare i disagi dovuti alla limitazione dei mezzi pesanti sul viadotto – si legge in una nota di Autostrade – Tale limitazione non riguarda assolutamente la sicurezza del ponte (regolarmente controllato da assessor indipendenti e pienamente rispondente ai requisiti di progetto), ma è stata introdotta nelle more dell’adeguamento della struttura, progettata e costruita negli anni 60, ai nuovi e più stringenti parametri contenuti nelle linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici, divenute operative lo scorso dicembre”.

guarda tutte le foto 7



Viadotto Valle Ragone della A12 chiuso ai tir, ecco i piloni in pessime condizioni

La limitazione al transito dei soli mezzi pesanti e la relativa esenzione dal pedaggio verranno rimossi entro domenica sera, al termine dei lavori di adeguamento in corso, la cui durata complessiva è di tre giorni.