Viadotto A12, Rixi: “Giovannini e il super ispettore Migliorino vengano in commissione Trasporti”

Genova. “La Lega ha presentato una interrogazione urgente al ministro Giovannini dopo la chiusura immediata ai tir oltre le 3,5 tonnellate per il viadotto valle Ragone sulla autostrada A12, tra i caselli di Lavagna e Sestri Levante. Chiediamo che in Commissione Trasporti venga audito il super ispettore Placido Migliorino per capire cosa sta succedendo”.

Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente della Commissione Trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture.

“Era stato garantito che le verifiche erano finite. Chiediamo al ministro garanzie sulla sicurezza per la circolazione di persone e merci. A quasi tre anni dal crollo del ponte Morandi vorremo capire se le verifiche sono state fatte o se si procede a caso”, aggiunge.

“Per Autostrade è tutto a posto, per i tecnici del Mims no? La Liguria non può continuare con continui blocchi in autostrada mentre restano ferme opere fondamentali come la Gronda di Genova. Qualcuno sta giocando con la vita dei liguri e non possiamo più tollerarlo. Il ministro venga in Commissione Trasporti e ci spieghi chi racconta frottole”, conclude Rixi.