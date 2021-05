Viadotto A12, la Regione cede: “Lavori anche nel weekend per riaprire domenica pomeriggio”

Genova. “Su questo viadotto non ci sono alternative che iniziare a lavorare quanto prima per risolvere la situazione e permettere il passaggio del traffico pesante”.

Così, dopo le pesanti accuse del presidente Giovanni Toti ieri in conferenza stampa, oggi l’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone durante l’incontro con Autostrade e Comuni interessati, ha dato il via libera per mantenere un cantiere anche nel weekend pur di riaprire subito al traffico pesante il viadotto Valle Ragone sulla A12, da ieri sottoposto a limitazioni dopo le ispezioni tecniche.

“Dal nostro punto di vista, siamo disposti a derogare al piano di alleggerimento dei cantieri sulle autostrade liguri per i fine settimana – spiega Giampedrone in una nota -. A questo punto, attendiamo una decisione da parte del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile sul progetto di Aspi che prevede di intervenire sul viadotto da domani e fino a domenica mattina, riaprendo alla piena viabilità già nel pomeriggio di domenica”.

All’incontro di oggi pomeriggio non ha partecipato il ministero che si confronterà coi tecnici di Autostrade alle 18. Se il Mims darà il via libera al progetto che Aspi ha già pronto, nella notte avverrà l’approvvigionamento dei materiali e già domani mattina potranno partire i lavori. Domani mattina è previsto un nuovo aggiornamento tra Regione, società concessionaria e sindaci per fare il punto sulla situazione.

Il cantiere dovrebbe comportare solo una riduzione di carreggiata a una corsia in entrambe le direzioni, senza necessità di chiudere il viadotto, fermo restando il divieto di transito ai mezzi pesanti, per poi concludersi domenica mattina in modo da liberare completamente il viadotto in vista del rientro dalla riviera alla fine del weekend. In caso di sospensione dei lavori nel fine settimana i disagi si prolungherebbero fino a martedì.

“Riteniamo – aggiunge Giampedrone – che un eventuale disagio in autostrada causato dalla presenza anche nella giornata di sabato del cantiere possa essere tollerato in vista della prospettiva di uscire dall’emergenza sulla viabilità ordinaria nei due comuni, anche in relazione al fatto che nelle giornate di sabato e domenica il traffico pesante sia notevolmente ridotto rispetto ai giorni feriali, o assente”.

“Vogliamo comunque ribadire la necessità di rendere gratuito il tratto tra Sestri Levante e Lavagna in entrambe le direzioni per permettere al traffico leggero di utilizzare maggiormente l’autostrada e alleggerire così la viabilità ordinaria”, conclude Giampedrone. Al momento Autostrade ha fatto sapere che per l’esenzione si attende il via libera del ministero.