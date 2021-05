Genova. Un uomo di 54 anni è stato investito da una moto intorno alle 19.30 in via Piave, nel quartiere di Albaro nel Levante genovese.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118. Il pedone a causa dell’impatto ha battuto la testa sull’asfalto e per questo è stato portato in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova. Non è in gravi condizioni.

Sul posto la polizia locale con la sezione infortunistica per svolgere i rilievi del caso.

La dinamica è in fase di accertamento.