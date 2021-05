Via Garibaldi e via Cairoli pedonali “per davvero”: in arrivo la nuova disciplina del traffico

Genova. Dopo le “prove generali” durante il weekend dei Rolli il Comune di Genova è intenzionato a fare sul serio per quanto riguarda la pedonalizzazione di alcune prestigiose arterie del centro storico: stiamo parlando dell’asse via Garibaldi – piazza della Meridiana – via Cairoli.

Come stabilito da una delibera di giunta del 6 maggio scorso , poco pubblicizzata ma di cui dà oggi notizia l’agenzia Dire, si partirà in via Cairoli e piazza della Meridiana con una sperimentazione di 6 mesi e con un off limits ai mezzi dalle 11e30 alle 19, nei giorni festivi e feriali. In via Garibaldi, invece, tra vico dietro il coro della Maddalena e vico ai quattro canti di San Francesco l’isola pedonale sarà istituita in via definitiva.

Cruciali nei percorsi turistici, ma anche fortemente utilizzati dagli stessi cittadini – non solo a piedi ma anche in bici o in monopattino – oggi sono, quasi a qualsiasi ora, affollate da auto private e furgoni per le consegne, anche per via delle tante autorizzazioni rilasciate nel corso degli anni.

Via Cairoli, via Garibaldi e la piazza di raccordo – piazza della Meridiana – già oggi rientrano nella Zona a traffico limitato telecontrollata “Centro Storico”, il cui accesso è regolamentato dal disciplinare di accesso alle ZTL (settori 4 e 5). Il 75% del totale delle autorizzazioni sono rappresentate dalle seguenti quattro macro categorie: residenti, trasporti merci, aziende pubbliche e appaltatori di lavori di pubblica utilità, taxi.

Per capire quanto sia trafficata, oggi, quella che dovrebbe essere già una via pedonale basti sapere che gli accessi al varco di via Cairoli sono circa 500 al giorno, di cui il 60% avviene tra le 7 e le 14. “Nonostante la regolamentazione attuale in via Cairoli è rilevato in maniera pressoché continuativa sosta abusiva a entrambi i lati della strada”, si legge nella stessa delibera di giunta.

La giunta Bucci ha quindi stabilito che è “necessario adottare una regolamentazione sul varco di via Cairoli molto più rigida di quella attualmente in vigore” e quindi di “istituire, in via sperimentale per un periodo temporale di sei mesi, un’area pedonale, in via Cairoli

e in Piazza della Meridiana dalle 11.30 alle 19 in cui è interdetta la circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie”.

Potranno accedere anche le autovetture e motoveicoli dei residenti esclusivamente per accedere a cortili ed autorimesse”. Per il resto, dalle 19 alle 11.30 resterà in vigore la disciplina di accesso alla Ztl. Sulla base dell’efficacia della nuova disciplina della circolazione la giunta non esclude di valutare la possibilità dell’estensione dell’orario di vigenza dell’area pedonale fino alle 24.