Verso le comunali genovesi, Sinistra Italiana chiama a raccolta l’alleanza giallorossa

Genova. Mentre il Pd ligure è impegnato nel percorso verso il congresso e il M5s con la rifondazione del movimento, in vista delle prossime elezioni comunali genovesi il primo appello all’unità arriva da Sinistra Italiana che vorrebbe, contro il centrodestra, riproporre lo schema ampio già visto per le ultime regionali.

“Come Sinistra Italiana auspichiamo da tempo l’avvio di un tavolo comune tra le forze politiche e civiche, al fine di traguardare l’obiettivo “Genova 2022” – si legge in una nota – Il perimetro politico a cui pensiamo è esattamente quello che ha caratterizzato la coalizione opposta al Centrodestra alle scorse elezioni regionali. A questo progetto stiamo lavorando da tempo, cercando di stimolare e coinvolgere le altre forze politiche con cui già dialoghiamo costantemente. L’ideale sarebbe una coalizione la più ampia possibile, un “fronte progressista” in grado di fare sintesi tra le diverse posizioni per costruire una proposta politica chiara e credibile, basata su contenuti condivisi e su una comune visione di città”.

“Lo diciamo a chiare lettere e a scanso di equivoci – proseguono da Sinistra Italiana – a nostro parere questo fronte non può prescindere dalla partecipazione del Movimento 5 Stelle: pur con tutte le contraddizioni, riteniamo la presenza del Movimento un valore aggiunto che darebbe maggior respiro alla coalizione. Ovviamente non ci nascondiamo tutte le difficoltà di una forza politica storicamente molto vincolata alle dinamiche nazionali, ma anche per questa ragione, riteniamo che un suo coinvolgimento nelle tornate locali sia utile per presentare una proposta la più larga e attrattiva possibile”.

“Condiviso questo schema, ciascuna forza politica e civica deciderà poi liberamente la formula con cui presentarsi agli elettori, se singolarmente o in maniera unitaria con altri; riteniamo che questo non sia il momento di definire la fisionomia precisa di liste o “gambe” all’interno della coalizione, ora è il tempo del confronto sui problemi e sulla visione di città, della ricerca di soluzioni condivise, il resto verrà dopo e da sé”, continua la nota.

Stesso discorso vale per il candidato. “Se da una parte, affrettarne la scelta gioverebbe al percorso, dall’altra, fissarne una scadenza inchioderebbe fin d’ora a discussioni e contrapposizioni infinite che sottrarrebbero tempo ed energie al vero metro che dovrà contraddistinguere il nostro lavoro: la disamina delle grandi problematiche della città e il confronto sulle possibili soluzioni. Una volta avviato e consolidato questo lavoro, ci sarà il tempo per individuare il/la candidato/a che possa meglio rappresentarlo e praticarlo fattivamente”.

“A tal proposito – sottolineano da Si – non saremmo contrari a priori all’utilizzo dello strumento delle primarie che, pur tra innegabili difficoltà, potrebbe essere una leva efficace sia per dare corpo alla proposta sia per scegliere colui/ei che meglio possa rappresentarla. Conforta queste nostre convinzioni lo scenario politico che sta emergendo a Savona; lì, insieme a Sinistra Italiana, sono attive tutta una serie di forze politiche e civiche di area le quali stanno contribuendo appunto alla costruzione di una larga coalizione progressista che ha già avviato un importante lavoro di confronto e di definizione di una proposta seria e credibile attorno alla figura di Marco Russo: coalizione e candidato che potranno concretamente contendere al Centro destra il Governo della città. A Savona come a Genova, non è più tempo di tergiversare o perdersi in sterili strategie o tatticismi, è l’ora di schierarsi concretamente e mettersi al lavoro per offrire a queste importanti realtà una proposta unitaria, condivisa e vincente”.