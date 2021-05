Vede i poliziotti della locale e ingerisce gli ovuli di droga che gli si aprono in gola: trasportato al Galliera

Genova. Ha visto gli agenti della polizia locale che si stavano avvicinando per un controllo, così ha ingoiato gli ovuli di droga che aveva in tasca che tuttavia si sarebbero aperti nel cavo faringeo. Protagonista un giovane centrafricano che è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale Galliera.

E’ successo intorno alle 15:30 in Darsena. Nell’attesa che arrivasse l’ambulanza, gli agenti sono stati circondati da connazionali dell’uomo che avevano l’intento di facilitarne la fuga. Gli agenti hanno chiamato rinforzi e sono riusciti a isolare il fermato. L’uomo è attualmente sotto visita medica, L’operazione è ancora in corso.