Valtorbella, a raccogliere i rifiuti ci pensano cittadini, scout e i ragazzi di Genova Cleaner

Genova. Diversi sacchi di spazzatura, suddivisa rigorosamente in modo da poter essere differenziata, sono stati raccolti in una mattinata di lavoro da alcuni cittadini di Begato, insieme ai ragazzi del gruppo Scout Ge100, il gruppo verde Valtorbella e i volontari di Genova Cleaner.

E’ successo domenica 16 maggio. Ragazzi e adulti, scope, guanti e sacchi alla mano, si sono tirati su le maniche per ripulire alcuni spazi pubblici del quartiere sulle alture di Rivarolo.

Il blitz è iniziato in piazza Vittime di Bologna e si è esteso ai vicini giardini, con l’area cani. I volontari si sono poi diretti al parco giochi di via Fermi, sempre in zona.

Genova Cleaner è un’associazione genovese composta soprattutto da giovani. Nata nel 2019, ha iniziato a collaborare con altre realtà come scout e associazioni del territorio per raccogliere rifiuti in quartieri e zone di Genova spesso abbandonate al degrado. Ultimamente ci sono state missioni al Belvedere da Passano, sempre in Valpolcevera, a Voltri e in piazzale Kennedy.