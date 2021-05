Genova. Sono 65 le carcasse abbandonate di moto, scooter e auto recuperate e rimosse in questi primi mesi del 2021 all’interno del territorio della Media Val Bisagno.

Un lavoro non facile, che dopo la semplice segnalazione deve passare attraverso una vera è propria selva burocratica per procedere all’identificazione, ove possibile del veicolo, dal quale risalire all’eventuale proprietario, incrociando le segnalazioni di furto degli ultimi anni, con tutte le tempistiche tecniche e legali che queste pratiche richiedono.

La rimozione è stata quindi possibile grazie al lavoro in sinergia di Municipio, Amiu e Polizia Locale: “Un ringraziamento agli uomini del distretto 4 della polizia locale – sottolinea il presidente del municipio Roberto D’Avolio – che su questo tema si dedicano senza sosta, e appena hanno le risorse per procedere mettono in campo tutte le forze disponibili”.

Un’operazione, quella di rimozione delle carcasse, che permette di liberare parcheggi e recuperare parti di verde abbandonate al degrado, cosa particolarmente difficile ma urgente per un territorio collinare come quello dei municipi più “periferici” E soprattutto ridonare dignità anche ai più “remoti” angoli della città.