Vaccino, over 18 all’assalto della prenotazione: “in palio” 20.500 dosi AstraZeneca e Johnson

Genova. Dopo l’assalto al primo open day con 24.295 prenotazioni, questa sera alle 23 sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it gli over 18 potranno nuovamente accedere alle prenotazioni per AstraZeneca e Johnson & Johnson.

“Questa sera saranno disponibili con 20.500 dosi – ha spiegato il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti -, 2mila in più ci sono state concesse dal generale Figliuolo dopo una mia telefonata”.

Il sistema, come la settimana scorsa, sarà accessibile anche prima delle 23.00 per quelle che ufficialmente dovrebbero essere “prove tecniche” da parte di Liguria Digitale. Di fatto in quell’occasione molti erano riusciti a prenotarsi anche una o due ore prima dell’inizio dichiarato, e questa volta le dosi a disposizione sono ancora meno. I primi a prenotare potranno scegliere la dose Johnson & Johnson, che presenta l’indiscutibile vantaggio di non prevedere il richiamo ed è quindi l’ideale per avere la certezza di ottenere il green pass prima delle vacanze.

Da venerdì sera (e da oggi anche attraverso il numero verde 800938818, farmacie abilitate al servizio Cup e gli sportelli Cup di Asl e ospedali) sono invece 20.434 i liguri tra i 40 e i 44 anni che hanno prenotato un vaccino a mRna virale (2.001 in Asl1, 3.588 in Asl 2, 9.659 in Asl3, 1.960 in Asl 4, 3.226 in Asl 5).

Sono intanto 952.064 i vaccini somministrati in Liguria a fronte dei 994.850 consegnati, pari al 96%: la prima dose è stata somministrata al 40,58% della popolazione ligure contro il 38% di quella italiana (+2,58%), mentre la seconda dose è stata somministrata ai 21,14% dei liguri contro il 19,40% della popolazione italiana (+1,74%).