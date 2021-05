Vaccino, Figliuolo alle Regioni:”Da lunedì via libera alle prenotazioni per i 40enni”. Ma la Regione Liguria frena: “Valuteremo”

Genova. Il Commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo, ha inviato alle Regioni una lettera per dare il via libera alle prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i nati fino al 1981, quindi gli over 40.

Nella nota inviata dalla struttura commissariale di Figliuolo, si legge: “Questa struttura, nell’ambito del monitoraggio del piano vaccinale, continua a rilevare il buon andamento della campagna di somministrazione su scala nazionale delle categorie prioritarie”.

E ancora: “si dà facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i cittadini over 40, ovvero fino ai nati nel 1981”. Nel documento “si raccomanda l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura”.

Si tratta di un facoltà data alle singole Regioni a seconda delle scelte e dell’andamento della campagna vaccinale. Questo quindi, molto probabilmente non significa che anche in Liguria sarà possibile prenotare il vaccino per i nati dal 1981 già a partire da questo lunedì. Il piano vaccinale della Liguria infatti prevede la partenza delle prenotazioni per i quarantenni a partire dalla seconda e terza settimana di giugno. “La lettere non è ancora stata inviata ufficialmente alle Regioni – fanno sapere dallo staff del presidente Toti, che in questo momento si trova a Roma – domani quando la riceveremo faremo le nostre valutazioni”.

La linea della Regione Liguria resta quella di ragione in base al numero concreto di dosi a disposizione, visto che oggi ne sono state somministrate il 96% di quelle arrivate: “Se arrivano più dosi siamo pronti a vaccinare anche i 30enni” concludono dallo staff del governatore.