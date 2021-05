Vaccino: dal 3 giugno via libera per tutte le fasce d’età, a breve anche per gli under 16

Genova. Dal 3 giugno via libera alle prenotazioni del vaccino anti-Covid per tutte le fasce d’età dai 16 anni in su. È quanto prevede una circolare del commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, non ancora diffusa ma anticipata dal generale durante una visita in Umbria. Un ulteriore anticipo di una settimana, dunque, rispetto all’ipotesi già circolata dal 10 giugno, con novità che molto presto potrebbero riguardare anche gli adolescenti.

“Dal 3 giugno – ha detto Figliuolo – si darà possibilità a tutte le Regioni e Province di aprire a tutte le classi seguendo il piano, utilizzando tutti i punti di somministrazione, anche quelli aziendali”. Le dosi a disposizione, ha spiegato il commissario, saranno 20 milioni.

Se e come la Liguria sfrutterà questa possibilità è ancora da definire. Altre Regioni – per esempio la Lombardia – stanno già vaccinando i ventenni, ma procedendo comunque per scaglioni anagrafici successivi a distanza di pochi giorni. Un sistema simile potrebbe essere adottato anche dalle nostre parti per non ingolfare il sistema delle prenotazioni, nonostante Toti avesse preannunciato la possibilità di partire col “liberi tutti” dopo le fasce dei quarantenni.

Da capire anche quale vaccino verrà somministrato. Visto che le raccomandazioni dell’Aifa non sono ancora decadute, è probabile che ad essere aperte per tutte le fasce d’età siano le agende Pfizer e Moderna, mentre AstraZeneca e Johnson & Johnson rimarrebbero riservati agli over 60 ed eventualmente a tutti i maggiorenni su base volontaria (in questo caso sarebbero previsti open day sul portale online come quello di lunedì scorso che verrà replicato il 31 maggio). Un’altra ipotesi potrebbe essere invece liberalizzare del tutto le tipologie di vaccini consentendo la scelta in base alle preferenze personali.

Ma c’è di più. “Il piano delle vaccinazioni include anche la classe degli adolescenti, quelli che vanno da 12 a 15 anni“, ha ribadito oggi Figliuolo. E il via libera è atteso nel giro di pochissimo tempo. Oggi è arrivata l’autorizzazione dell’Ema. “L’Aifa recepirà questa autorizzazione, nell’arco di un paio di giorni, perché non c’è nessun’altra indicazione preferenziale – ha spiegato oggi a SkyTg24 Giorgio Palù, presidente dell’Aifa -. C’è già un’età, ci sono già i vaccini e credo che oggi si completerà il ciclo per gli adolescenti dai 12 ai 15 anni. Ci sono 8,5 milioni di adolescenti in questa fascia d’età”.

L’Aifa quindi, dopo l’Ema, autorizzerà questo vaccino nel giro di uno o due giorni, “come è sempre avvenuto. Domani o al massimo lunedì. Poi dipenderà dalla disponibilità dei vaccini, come sappiamo per questa età sono raccomandati i vaccini a mRna. Negli Usa si sta studiano anche per i bambini più piccoli, e quello che sappiamo è che la risposta immunitaria è molto elevata come ci si attende in un sistema immunitario che è ancora giovane. Non solo, ma la protezione dopo la prima dose è oltre il 90% ed è vicina al 100% se non al 100% dopo la seconda dose. I bambini rispondono benissimo e sono protetti”.

Al momento non si parla di somministrare AstraZeneca o Johnson & Johnson ai minorenni, per i quali servirebbe comunque il consenso dei genitori. Agli adolescenti, dunque, verranno somministrati Pfizer e Moderna (più Curevac, che dovrebbe arrivare verso luglio). “Per gli aspetti fisiopatologici sappiamo che i bambini e i giovani adolescenti si infettano meno, trasmettono relativamente anche meno perché hanno meno ricettori sulle cellule epiteliali delle vie respiratorie superiori. Però abbiamo imparato che con le varianti che hanno un aumentata affinità per i ricettori, un maggiore indice di contagiosità anche i bambini si infettano e possono essere una via di trasmissione quindi possono essere un importante serbatoio. Questo vaccino – ha ricordato Palù – si aggiunge per fascia d’età ma non rientra ancora in quello che è il calendario vaccinale per la vita”.