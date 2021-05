Vaccino Covid, da questa sera aperta la linea di prenotazione per gli over18 con Astrazeneca

Genova. Da questa sera alle 23 sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it tutti gli over 18 in Liguria potranno prenotare il proprio vaccino anti Covid sulla linea attivata dalla Regione esclusivamente per chi sceglierà, in forma del tutto volontaria, di farsi somministrare il vaccino Astrazeneca (o il Johnson & Johnson, ma le probabilità che ce ne siano delle dosi a disposizione è molto bassa).

Secondo l’Ema, l’Aifa e quindi il Cts Astrazeneca non c’è il divieto di somministrare Astrazeneca sotto i 60 anni ma solo una raccomandazione. Non è facile prevedere quale sarà l’adesione della popolazione 18-60 anni, e soprattutto 18-40, ma l’impressione è che saranno in molti a decidersi di superare i timori nei confronti del vaccino anglosvedese per ottenere la cosiddetta “green card” valida sul piano nazionale per spostamenti e in futuro per eventi o matrimoni. La green card infatti, per decreto del governo, si può ottenere dopo 15 giorni dalla prima dose del vaccino.

In questo modo anche se è vero che Astrazeneca necessità di una tempistica molto maggiore rispetto ai vaccini di tipo freeze (Moderna e Pfizer) per il richiamo, tre mesi contro 42 giorni, è vero anche che da un punto di vista della copertura immunitaria la risposta dopo la prima dose è già significativa.

Insomma, tenendo conto che la fascia 40-44 anni potrà iniziare a prenotare Pfizer o Moderna solo da venerdì 28 maggio e che ancora non esiste un’ipotesi di calendario per gli under40, potrebbero essere tanti i “giovani” liguri a voler tagliare la testa al toro sfruttando la sovrabbondanza di un farmaco che, per qualche settimana, è stato travolto da una vera e propria psicosi.

Intanto, per la fascia 45-49, che già da venerdì scorso ha iniziato a prenotare sul sito prenotovaccino, dalla mattina di lunedì si aprono anche le prenotazioni telefoniche, CUP, farmacie.

La fascia 40-44, partirà il 28 solo online e da lunedì 31 maggio attraverso gli altri canali-

“I dati sul contagio – ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti – continuano a essere positivi con l’incidenza ancora in diminuzione. Tutte le province registrano ancora dati ben al di sotto di quelli che deteniamo la zona bianca: la media della regione è infatti di 34 casi ogni 100mila abitanti. Nella Città metropolitana di Genova abbiamo una media di 27 casi (ogni 100mila abitanti in 7 giorni), nella Provincia di Savona 30, a Imperia ne registriamo invece 35 mentre nello spezzino 45”.

“Che il virus sta allentando la presa, complice ovviamente la campagna vaccinale, lo si vede anche dai dati che riguardano i nostri ospedali – aggiunge – la settimana si chiude con il dato medio più basso di ricoveri dall’anno scorso, questa settimana solo 12 di media ogni giorno. I posti occupati in media intensità scendono sotto la soglia dei 200 (190).

“Per quanto riguarda i vaccini – conclude – oggi siamo al 94%. I cittadini liguri che hanno ricevuto la prima dose sono il 36,55% mentre la media in Italia è del 34,60%, e la Liguria è davanti anche sulla seconda dose con il 19,65% dei vaccinati a ciclo competo contro il 16,60% della media nazionale”.