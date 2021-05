Vaccino Covid anche agli adolescenti: da Aifa via libera a Pfizer per la fascia 12-15 anni

Roma. La commissione tecnico scientifica di Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty prodotto da Pfizer per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni, “accogliendo pienamente il parere espresso dall’Ema”. E’ quanto si legge in una nota arrivata poco dopo il via libera della Commissione europea. Secondo l’Aifa, infatti, “i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età”.

Si tratta del via libera definitivo al vaccino anti-Covid per gli adolescenti in Italia. Fino ad ora, infatti, la somministrazione era consentita solo a partire dai 16 anni. Al momento Pfizer risulta l’unico vaccino approvato in Europa per l’utilizzo nella fascia 12-15 anni ed è quindi il siero con la maggiore possibilità di utilizzo per la popolazione (non ci sono limiti di età in senso opposto).

Sarà dunque il commissario Figliuolo a fornire indicazioni alle Regioni per organizzare la campagna vaccinale anche su questa categoria. “Per i minori di 16 anni istituiremo punti vaccinali con i pediatri di libera scelta che convocheremo nelle prossime ore”, aveva detto la scorsa settimana il presidente Toti.

Sul punto oggi si è espresso anche il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a margine dell’evento con gli studenti al teatro della Corte: vaccinare giovani e giovanissimi “è necessariamente la strada. I vaccini sono il modo con cui noi mettiamo in sicurezza non la singola persona, ma tutta la nostra comunità”.