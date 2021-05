Vaccino Covid, alla Fiera è già boom di giovanissimi: “Vogliamo tornare alla normalità”

Genova. Una delle più giovani è Lucia, appena 18 anni e pronta a farsi vaccinare quando l‘hub della Fiera di Genova è aperto da pochi minuti: “Voglio tornare alla normalità. Preoccupazione? Assolutamente no, sono tranquillissima, credo nella scienza”. Lucia è una dei circa 20mila maggiorenni – perlopiù giovanissimi – che ieri sera si sono prenotati per ricevere volontariamente AstraZeneca o Johnson & Johnson ben prima che scattasse ufficialmente il via: “Ero online già alle 20, ero la numero 180”.

Un vero e proprio assalto online che stamattina si è trasformato in un boom di accessi alle postazioni della Asl, le stesse che da settimane erano semi-deserte a causa della fuga dei sessantenni dai vaccini cold. Sono i primi giovanissimi genovesi che si proteggono dal Covid, esclusi vulnerabili e ultrafragili ed escluso il caso particolarissimo di Tovo San Giacomo nel Savonese dove i primi 18enni si sono vaccinati già ieri

Ad allettare è soprattutto la prospettiva di ottenere il green pass per i viaggi all’estero, ma non solo: “Per me conta la necessità di viaggiare e spostarmi, sia per lavoro sia per divertimento in vista dell’estate – spiega Gabriele, 23enne, prenotato per Johnson & Johnson – ma in generale è anche una questione di responsabilità civile, vogliamo mettere fine a un periodo che ha fatto tanti danni e interrompere la diffusione delle varianti. È per il bene comune e anche per il bene personale”. Gli fa eco Davide, suo coetaneo: “È anche un discorso di sicurezza e rispetto per le altre persone”.

“Mi spinge a vaccinarmi un senso di sicurezza individuale ma anche collettiva – conferma Alessandro, 28 anni – auspicando che possa essere una cosa buona per me e per la comunità. Nessuna preoccupazione, le statistiche sono più evocative di qualsiasi notizia”.

Ma è inutile negare che molti siano mossi dalla voglia di una spensieratezza e libertà da troppo tempo negata: “Abbiamo voglia di ricominciare, andare a viaggiare, non ce la facciamo più. Per questo sfruttiamo subito questa possibilità”, sorridono sotto le mascherine Anita e Alice, rispettivamente 20 e 23 anni. “La nostra prenotazione è per AstraZeneca, fino all’ultimo speriamo di ricevere Johnson & Johnson, così facciamo tutto con una dose”. Preoccupazione? “Un po’, ma facciamo quello che c’è, non importa”.

All’interno dell’hub sono tornate a popolarsi le sede del cosiddetto “ambulatorio blu”, quello gestito direttamente dal personale di Asl 3 che gestisce la maggior parte delle dosi AstraZeneca e Johnson & Johnson: queste ultime sono andate tutte esaurite per i prossimi due giorni. In questo modo i medici della sanità pubblica tornano a lavorare a pieno regime visto che le sole linee di prenotazione degli over 60 avevano provocato un crollo di prenotazioni pari al 90% sugli slot disponibili per vaccinarsi.

“È andata molto bene, sono contenta e non mi sembra vero. C’è tanta voglia di ricominciare, io personalmente non vedevo l’ora”, racconta la 25enne Giorgia subito dopo aver ricevuto la dose di vaccino Johnson & Johnson. Con lei c’è Luca, 30 anni: “Confesso che sono molto emozionato. Questa notte ero un po’ agitato, con la voglia di venire qua a fare il vaccino. Per la mia fascia d’età avevo qualche vantaggio sul calendario ma ho colto subito l’opportunità e sono felicissimo. Avrei fatto qualunque tipo di vaccino”.