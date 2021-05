Vaccino anti Covid per chi non è registrato nel sistema sanitario regionale, ecco come fare

Genova. Alisa ha raccomandato alle Asl di prevedere un percorso ad hoc per l’identificazione e la prenotazione della vaccinazione anti covid-19 delle persone non registrate nel Sistema sanitario della Liguria, insieme a numero telefonico dedicato alle informazioni per l’utente.

Di seguito le modalità previste da ciascuna Asl:

ASL 1: https://www.asl1.liguria.it/tutte-le-comunicazioni/984-non-residenti,-ecco-come-prenotarsi-per-il-vaccino.html

ASL 2: https://www.asl2.liguria.it/vaccinazioni/vaccinazioni-anti-covid-19.html

ASL 3: https://www.asl3.liguria.it/comunicazioni-2021/item/3391-vaccinazione-anti-covid-19-soggetti-non-registrati-nel-sistema-sanitario-regionale-ligure.html

ASL 4: http://www.asl4.liguria.it/non-residenti-ecco-come-prenotarsi-per-il-vaccino/

ASL 5: http://www.asl5.liguria.it/PerilCittadino/COVID-19INFORMAZIONI/PrenotazionevacciniantiCOVID-19perpersonenonregistratealServizioSanitarioRegionale.aspx

In particolare, il percorso è dedicato a:

Soggetti residenti fuori regione non registrati nel SSR della Liguria;

Funzionari (dipendenti o in pensione) delle Istituzioni europee;

Soggetti AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero);

Soggetti stranieri temporaneamente presenti sul territorio (STP);

Soggetti in possesso di tessera ENI (europeo non iscritto)

Nello specifico, i soggetti sopracitati che appartengono per fascia d’età alle categorie prioritarie, saranno segnalati e inseriti nel sistema di prenotazione.

Per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio, il personale delle Istituzioni europee o i soggetti AIRE, appartenenti alla Categoria 1 (elevata fragilità, disabili gravi, caregiver o familiari conviventi, come da documento “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” del 10 Marzo 2021), ogni Asl ha previsto un percorso organizzativo di identificazione del soggetto che certifichi lo stato di appartenenza alla Categoria 1.

Per i residenti fuori regione, appartenenti alla Categoria 1, l’identificazione dovrà avvenire con un certificato da parte dell’Medico di medicina generale della regione di residenza che ne attesti l’appartenenza a quella categoria.