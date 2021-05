Vaccini, Toti: “Porteremo tutti i richiami a 42 giorni. Per chi lo ha già fissato a 21 deciderà l’hub”

Genova. “È possibile che il sistema di prenotazione si sia aggiornato alle direttive impartite con qualche ora di ritardo perché gli hub vaccinali sono molti e il sistema è complesso. Anche a me risulta che in alcune aziende e in alcuni hub si siano prenotati anche fino a ieri richiami a 21 giorni. Porteremo tutti i richiami a 42 giorni, salvo quelli che i medici decidano di anticipare per ragioni tipicamente di cura”. Lo ha detto ieri sera il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti rispondendo a una domanda che riprende i molti dubbi dei genovesi sul posticipo della seconda dose per i vaccini di tipo mRNA.

Lo spostamento a 42 giorni della seconda dose per i preparati a mRNA è raccomandata dal Ministero della Salute che recepisce il parere del CTS (Circolare del Ministero della Salute n. 19748 del 05/05/2021 “Trasmissione parere del CTS in merito alla estensione dell’intervallo tra le due dosi dei vaccini a mRNA e alla seconda dose del vaccino Vaxzevria”) per ragioni di Sanità pubblica, con l’obiettivo di raggiungere la massima efficacia della campagna vaccinale.

Eppure non tutti gli hub si sono mossi in questo senso e a volte una prenotazione fatta ancora fino a ieri in due hub diversi ha avuto come risultato un richiamo fissato in tempi diversi. E così ci sono per esempio under 60 senza patologie che hanno prenotato in questi giorni il vaccino con richiamo fissato a 21 giorni, altri a 42, così come persone che hanno ricevuto la prima dose di Pfizer o Moderna e a volte la sera prima dell’appuntamento per il richiamo si sono visti spostare l’appuntamento di tre settimane con un sms.

Disparità che hanno provocato dubbi e domande, ma avere una risposta univoca non è semplice. In un primo momento sembrava che chi aveva già il richiamo prenotato potesse rivolgersi all’hub in caso di posticipo per chiedere invece la conferma del primo appuntamento, ma non è così visto che spesso fra l’altro il posticipo arriva via sms.

“Sul posticipo di chi ha già prenotato il richiamo a 21 giorni – ha spiegato il governatore Toti – verosimilmente deciderà l’hub che di base opterà per il posticipo, poi se è molto a ridosso no. Ma non ci siamo posti il problema”.