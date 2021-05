Vaccini per gli over 80, Lauro (Cambiamo) ad Arboscello: “Chi non ha visibilità parla degli altri”

Genova. “Ci troviamo nel contesto storico di una pandemia planetaria che ha prodotto un numero di oltre tre milioni di morti nel mondo, stiamo proseguendo con le vaccinazioni a spron battuto e soprattutto pedalando in silenzio e a testa bassa, e quindi trovo veramente incredibili le parole del consigliere di minoranza Roberto Arboscello. Non dico che dal Pd mi sarei aspettata una collaborazione attiva, ma almeno un onesto silenzio, comprensivo e rispettoso delle scelte di questa giunta che stanno traghettando il nostro territorio fuori dalla pandemia”. Lo dichiara Lilli Lauro, consigliera regionale di Cambiamo.

“La nostra regione è il territorio dove il numero degli anziani incide maggiormente sul totale, in Italia, e si trova ai primissimi posti anche in Europa – prosegue – Trovo dunque comprensibile che la vaccinazione di questa categoria, che stiamo cercando di salvaguardare con tutti i nostri sforzi, non sia ancora stata completata. Credo che il Pd, inoltre, debba guardare in casa propria: stiamo parlando di una forza politica che nelle regioni in cui governa ha adottato soluzioni assolutamente discutibili e incompatibili con le direttive del Governo, come in Campania, dove il presidente De Luca ha dato mandato di precedenza vaccinale alle isole che si trovano in prossimità della regione, al fine di sostenere il turismo; e lo dico nonostante io sia di origine ischitana”.

“Non vogliamo fare classifiche di buoni e cattivi, ognuno amministra il proprio territorio come meglio crede, anche se da giorni siamo primi in Italia per dosi somministrate, come riporta anche il sito del ministero della salute – conclude la consigliera di Cambiamo – però mi preme di sottolineare come la nostra regione abbia fatto registrare un nuovo record di vaccinazioni in una settimana, con più di 78 mila dosi inoculate. Cambiamo e il presidente Toti preferiscono rispondere con le azioni e con i fatti alle parole di chi, per cercare un po’ di visibilità, non sa far altro che parlare degli altri”.