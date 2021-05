Vaccini, dosi in ritardo al polo di Casella. La Asl3 si scusa con gli utenti: “Alle 12 tutti erano vaccinati”

Casella. Ritardi questa mattina con la consegna di un carico di vaccini destinati al polo di Casella. In base alla segnalazione arrivata alla nostra redazione i vaccini anziché arrivare intorno alle 8 del mattino sono arrivati poco prima delle 10, costringendo la struttura a riprogrammare gli appuntamenti, visto che il primo era fissato alle 8.30.

La Asl3 conferma il ritardo, causato da un problema occorso all’autista che avrebbe dovuto effettuare la consegna. “Il viaggio é stato riorganizzato tempestivamente e i vaccini sono stati consegnati – fanno sapere dalla Asl3 – Ci scusiamo con gli utenti del disagio che in ogni caso non ha compromesso la vaccinazione in quanto eseguita per tutti i prenotati”.

Alle 12 erano già stati tutti vaccinati.