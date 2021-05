Vaccini, dal 31 maggio il Pfizer nelle farmacie. AstraZeneca anche agli under60 su base volontaria

Genova.A fine maggio le vaccinazioni con il vaccino Pfizer saranno possibili anche in farmacia: le prenotazioni partiranno dal 27 maggio e dal 31 potranno iniziare le somministrazioni di questo vaccino.Le farmacie continueranno a somministrare AstraZeneca per le seconde dosi dei percorsi vaccinali già iniziati.

A dirlo il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, durante il consueto appuntamento di aggiornamento sulla situazione legata alla pandemia da coronavirus: “Questo riguarda le circa 100 farmacie già inserite nel circuito della campagna vaccinale, a cui se aggiungeranno altre 50 a partire dal 7 giugno, sempre per quanto riguarda Pfizer. A regime, cioè dalla prima settimana di giugno, le farmacie produrranno una mole di circa 10mila vaccini a settimana, per poter così raggiungere l’obiettivo di 90/100mila vaccini a settimana, cioè la quantità che verosimilmente ci verrà richiesta dalla struttura commissariale per il mese di giugno”.

Nel frattempo ieri sera si sono aperte le prenotazioni mediante il sistema on line per la fascia tra i 54 e i 50 anni, che proseguiranno da oggi anche mediante gli altri strumenti: “Oltre a questo – conclude Toti – stiamo verificando le scorte di AstraZeneca per capire se sussista la possibilità di aprire, su base assolutamente volontaria, delle linee di questo vaccino anche per chi ha meno di 60 anni. Non si tratterebbe di un open day, ma di una linea di prenotazione parallela”.