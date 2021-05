Vaccini, da questa sera al via le prenotazioni per la fascia 50-54 anni: per loro Pfizer o Moderna

Genova. Da questa sera alle 23 sul sito prenotovaccino del sistema sanitario regionale si potrà avviare la prenotazione del vaccino contro il Covid per la fascia di popolazione tra i 50 e i 54 anni.

Da domani mattina, come sempre, la prenotazione sarà possibile anche telefonando al numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali) e attraverso la rete delle farmacie che effettuano servizio Cup.

La fascia di popolazione 50-54 anni è la seconda più numerosa, in Liguria, dopo quella tra i 55 e i 59 anni per cui la scorsa settimana, nella prima serata di prenotazioni, ne erano state registrate oltre 20 mila. Anche in questo caso ci si aspetta un alto accesso anche perché – per questa fascia anagrafica – non si pone neppure la questione Astrazeneca: il vaccino somministrato di default infatti è quello freeze (Moderna o Pfizer).

Nuovo step, poi, nel giro di pochi giorni: venerdì 21 maggio sarà la volta dei quarantenni, con la fascia 45-49, sempre a partire dalle 23 sul portale prenotovaccino e poi da lunedì 24 tramite numero verde e Cup. Un passaggio che arriva con due settimane di anticipo sulle precedenti tabelle di marcia sia in nome del maggior numero di dosi arrivate e previste sia delle indicazioni arrivate dal commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo.

Il venerdì successivo, il 28 maggio, anche le persone tra i 40 e i 44 anni potranno prenotare con le stesse modalità: dalle 23 su prenotovaccino e da lunedì alle 8 anche sugli altri canali.

Per ora in stand by il discorso “open day Astrazeneca” che la Regione Liguria avrebbe valutato in caso di via libera del Cts all’utilizzo del vaccino anglosvedese anche per la fascia under 60. Al momento il comitato tecnico scientifico conferma la posizione invariata dell’Aifa, ovvero che il vaccino Astrazeneca è consigliato sopra i 60 anni.