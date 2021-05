Vaccini, chiusure notturne anticipate e resse all’ingresso: ancora caos all’hub San Benigno

Genova. “Appuntamento per mia madre martedì sera alle 00.15. Spacchiamo il minuto. Ma il centro Covid aveva chiuso alle 18. Senza avvisare nessuno. Decine di persone incredule si sono trovate a chiedere informazioni a una guardia giurata. Non mi pare una roba normalissima“. Questa è la testimonianza di Francesco Cascione, uno dei tanti genovesi che l’altra sera si sono visti “rimbalzare” davanti alle porte (chiuse) dell’hub vaccinale di San Benigno, gestito dalla società privata Casa Salute.

Il centro, che diversamente da altri hub ha la caratteristica di funzionare fino alle 2 del mattino, martedì sera ha chiuso in anticipo di diverse ore, per ragioni ancora da chiarire (si è parlato di un guasto al sistema) ma in molti non hanno ricevuto alcuna comunicazione. Così persone perlopiù anziane, in alcuni casi accompagnati dai figli o dai caregiver, si sono trovate a notte fonda in un luogo che non è proprio tra i più “sani” di Genova con nessuna informazione sul da farsi.

Il punto è che anche all’indomani la situazione a San Benigno è stata di caos: qualcuno si è presentato per avere informazioni sulla serata precedente (non riuscendo a contattare i numeri di telefono del centralino), qualcuno è stato inserito negli slot, ingrossando le file, e la ressa davanti alle porte del grattacielo blu Msc è ben presto lievitata. “C’è un casino assurdo“, il commeto laconico di Ilaria Aliberti.

Il disservizio di martedì notte è raccontato anche da Gabriella Luperi sul gruppo Facebook Covid19 Genova Testimonianze.

“Stanotte a mezzanotte e cinquanta avrei dovuto fare la seconda dose di vaccino Moderna all’ MSC di San Benigno… mi sono ritrovata con una trentina di persone incaxxate davanti alla porta chiusa, con il guardiano che era stanco di ripetere che oggi avevano chiuso alle 18 ad una fila interminabile che prima di noi aveva appuntamento per il vaccino!

S. Benigno è gestita da privati convenzionati, la Casa della Salute, e fa capo non alla Asl, ma alla Regione Liguria… È vergognoso che non si siano nemmeno presi la briga di avvisare!!! Oltretutto, eravamo persone dai 60, 70 e oltre! Presidente Toti, chi ha dovuto prendere il taxi in tariffa notturna andata e ritorno, verrà rimborsato dalla Regione??“.

Nel pomeriggio di ieri la situazione di caos era stata assorbita ma in molti fanno notare che non è la prima volta che questo centro è protagonista di disservizi, soprattutto sul fronte della comunicazione. Tra i casi, in passato, anche quello delle incomprensioni sull’orario di prenotazione dopo mezzanotte. Molti utenti non avevano inteso che, ad esempio, vaccinarsi all’una del mattino del 4 aprile significava presentarsi nelle prime ore del 4 aprile e non nella notte tra il 4 e il 5 aprile. Un errore del vaccinando, certo, ma trattandosi di persone anziane ed essendo contattate con semplici sms, forse, sarebbe bastata una riga di spiegazione in più per evitare il misunderstanding.

In ogni caso, sul caos di ieri, Casa Salute risponde con una nota: “Ci impegniamo a riprogrammare tempestivamente un nuovo appuntamento per i cittadini che nella serata fra lunedì e ieri sono andati all’hub San Benigno, per effettuare il richiamo della vaccinazione (Moderna) e hanno trovato chiuso per un disguido tecnico” e ancora “assicuriamo la nostra massima disponibilità nel proseguire l’impegno nella campagna vaccinale”.

Molti cambi in corsa. L’hub Casa Salute a San Benigno, con 18 ore al giorno di apertura (salvo intoppi), somministra fino a 1500 dosi al giorno. La scorsa settimana ha cambiato modalità di somministrazione per il passaggio da Moderna ad Astrazeneca. Al contempo ha però dovuto continuare a gestire i richiami con Moderna, passati da 21 a 42 giorni. Dalla prossima settimana, a San Benigno, arriverà anche Pfizer, per gli under60.